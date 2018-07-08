姚明花7年 38歲從上海交大畢業

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旺報

38歲的前NBA明星、現任大陸籃協主席姚明8日參加了上海交通大學的畢業典禮，入學7年的他終於順利畢業，作為學生代表致詞，姚明發言幽默引全場爆笑：「在校讀書的幾年中，我不止一次想過退出，特別是在上高數課的時候。」姚明還向畢業生們送了最真摯的祝福：「未來是你們的，相信我，當一個人花了7年38歲才本科（大學）畢業的時候，他知道他在說什麽。

畢業典禮現場，姚明攜家人一起合影留念，並且代表畢業生發表了畢業感言。他開玩笑地說：「大家精神抖擻，看來沒熬夜看世界杯，足球那有籃球好看。」

他表示，相信學習的過程比結果還要重要，「在未來某個合適的階段，試著把自己的未來與社會的結合起來。因為只有這樣才會給自己更大的空間去探索。」

2011年姚明正式來到上海交大就讀安泰經濟管理學院經濟學類專業（經濟學系）。求學期間，除了認真學習，姚明還積極參與學校各類活動，融入上海交大的生活。

姚明曾以學長的身分在2013級上海交大的大一新生送上寄語和祝福，並參加過「國乒交大行」活動，在校園行活動儀式上秀了打乒乓球；擔任上海交大第46屆運動會形象大使，開幕前夕，姚明特別錄製短視頻，祝交大46屆運動會圓滿成功；上海交大120周年紀念日，姚明第一時間發來生日祝福：「祝母校120歲生日快樂！永遠青春美麗！」

值得一提的是，除了姚明之外，還有王哲林、周琦、胡金秋等大陸籃球國手相繼在上海交大入學，不過因為繁忙的比賽和訓練，他們極有可能像姚明一樣花較長時間才能獲取學位，順利畢業。

看到姚明畢業，大陸網友「不吭聲的仙人球」說 ：「 誰給他撥穗，那麽高？」

(旺報 )

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