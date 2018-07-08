2040新5代機誕生！英將主導瑞典紳寶研製

2018年07月08日 18:00 中時電子報 何宜玲

英國日前為本月即將舉行的法恩堡航空展(Farnborough Air Show)籌備時，對外宣布一項「空中戰略」(combat air strategy)計畫。英國國防部打算和生產獅鷲戰鬥機的瑞典紳寶(Saab)公司展開合作，並且還將在這項合作中扮演「主導地位」。這架和瑞典聯手研製的新5代戰機，可望於2040年正式取代目前服役的「颱風」戰鬥機。

根據英國《金融時報》(Finaicial Times)報導，英國國防部日前對外宣布一項期待已久的「空中戰略」計畫，這項計畫將會在2020年正式展開，英國將開始著手進行下一代戰鬥機的生產製造計畫。

事實上，英國去年也對「法德未來戰機計畫」表示興趣，但卻被排除在該計畫之外。

因此，英國重新擬定了2020年和瑞典紳寶集團共同攜手研製戰機的新合約。這項合約將會包括國際合作的標準，因為英國打算在其中發揮「主導設計」的角色。報導還說，瑞典紳寶公司對於這項合作計畫，表示出潛在的興趣，預計將成為英國未來的合作夥伴。

另外，消息人士還說，除了瑞典以外，日本和韓國也可能成為英國潛在的合作夥伴。

英國國防部發言人表示，這項計劃確保了英國能夠保持領先全球的空中作戰能力。這也是英國在脫歐之後，展現出他們在空中戰鬥方面的野心。這架新開發的戰鬥機，將在2040年正式取代目前服役於英國皇家空軍的「颱風」戰機。

(中時電子報)