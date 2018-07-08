2040新5代機誕生！英將主導瑞典紳寶研製

一架英國皇家空軍現役的颱風戰機。(圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

英國日前為本月即將舉行的法恩堡航空展(Farnborough Air Show)籌備時，對外宣布一項「空中戰略」(combat air strategy)計畫。英國國防部打算和生產獅鷲戰鬥機的瑞典紳寶(Saab)公司展開合作，並且還將在這項合作中扮演「主導地位」。這架和瑞典聯手研製的新5代戰機，可望於2040年正式取代目前服役的「颱風」戰鬥機。

影》以色列新8輪裝甲車「埃坦」2代原型機曝光
70年代迄今無敵！俄661型核潛艦速度超80km/hr
貿易戰如英脫歐！英行長：美GDP恐下滑5%

根據英國《金融時報》(Finaicial Times)報導，英國國防部日前對外宣布一項期待已久的「空中戰略」計畫，這項計畫將會在2020年正式展開，英國將開始著手進行下一代戰鬥機的生產製造計畫。

事實上，英國去年也對「法德未來戰機計畫」表示興趣，但卻被排除在該計畫之外。

因此，英國重新擬定了2020年和瑞典紳寶集團共同攜手研製戰機的新合約。這項合約將會包括國際合作的標準，因為英國打算在其中發揮「主導設計」的角色。報導還說，瑞典紳寶公司對於這項合作計畫，表示出潛在的興趣，預計將成為英國未來的合作夥伴。

另外，消息人士還說，除了瑞典以外，日本和韓國也可能成為英國潛在的合作夥伴。

英國國防部發言人表示，這項計劃確保了英國能夠保持領先全球的空中作戰能力。這也是英國在脫歐之後，展現出他們在空中戰鬥方面的野心。這架新開發的戰鬥機，將在2040年正式取代目前服役於英國皇家空軍的「颱風」戰機。

(中時電子報)

文章來源：UK in talks with Sweden over next-generation fighter jet

至今摔20架！羅馬尼亞米格-21表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。