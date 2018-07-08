瑪莉亞增強又變胖！一張動圖看出威力有多狂

瑪莉亞增強又變胖！一張動圖看出威力有多狂。（圖/翻攝自NOAA 推特）

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中時電子報
上圖：瑪莉亞民國107年 第 08 號(瑪莉亞)颱風 於07月08日14時起颱風七級風暴風圈在未來120小時的侵襲機率。（圖/氣象局提供）下圖：（NOAA）公布一段近距離的衛星影像，這段影片由日本氣象衛星向日葵8號拍攝。（圖/翻攝推特）

強烈颱風瑪莉亞以西北西的方向朝台灣北部近海一帶移動，強度也再度提升，近中心最大風速從每秒53公尺增強到每秒55公尺，七級風暴風半徑也從250公里增至280公里，十級風半徑100公里，持續對中部以北構成嚴重的威脅。

強颱瑪莉亞持續逼近，強度也再度提升，根據最新氣象資料顯示，強烈颱風瑪莉亞強度再度提升，暴風圈也加大，目前瑪莉亞中心氣壓915百帕，今（8日）下午2點的中心位置在北緯19.8度、東經137.7度，移動速度也加快，目前以每小時26公里速度向西北進行，近中心最大風速從每秒53公尺增強到每秒55公尺，七級風暴風半徑也從250公里增至280公里，十級風半徑100公里。根據氣象局的預報顯示，強颱瑪莉亞中心恐從北部近海通過，發布海警時間已提前到明天下午至傍晚，陸上警報發布時間也提前到後天周二清晨到早上。

另外，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）公布一段近距離的衛星影像，這段影片由日本氣象衛星向日葵8號拍攝，NOAA解釋，瑪莉亞正在西太平洋地區增強，風速約為250公里。菲律賓媒體則稱，瑪莉亞已化身為「超級颱風」，預料會登陸台灣、中國，應不致衝擊菲律賓。

氣象局表示，瑪莉亞颱風與民國52年葛樂禮颱風的路徑類似，是否會對台灣造成嚴重災情，還須等颱風進入後判斷其滯留時間與有無引進西南氣流。目前瑪莉亞颱風雖還在海面上，不過海面偏暖，且一路上不太會碰到破壞其結構，仍須注意。

(中時電子報)

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