詐騙真大膽 臉書竟出現假冒政府部門粉專

2018年07月08日 18:05 中時 林郁平

臉書上的購物詐騙層出不窮，現在詐騙集團竟把歪腦筋動到政府機關頭上，警方發現，從6月底及7月初，坊間接連出現假冒新北市勞工局及財政部關務署的詐騙訊息，在臉書上大打廣告推銷商品，刑事局接獲通報後已積極介入處理，除協請臉書官方刪除詐騙訊息外，並持續追查幕後詐騙集團，同時呼籲民眾提高警覺，慎防歹徒利用類似手法繼續行騙。

刑事局指出， 6月底有詐騙集團冒充知名寢具品牌法蝶公司，設置假臉書粉專及假網購頁面，竄改新北市勞工局在2016年底，派員稽查該公司歇業情形的電視新聞畫面，謊稱法蝶公司正在勞工局監督下低價出清庫存，吸引民眾購買。

7月初，更出現詐騙集團明目張膽設置假關務署臉書，竄改張貼台北關標售公告，誘騙民眾前往假造的私貨標售網站購物，所幸許多熱心民眾覺得可疑主動向新北市政府及關務署詢問反映，讓兩機關在官網發布公告澄清，目前警方並未接獲民眾被害報案，經刑事局聯繫臉書官方後，已協助刪除相關詐騙訊息，防止不知情民眾受騙上當。

警方指出，臉書購物詐騙的慣用手法之一，就是竄改新聞報導與電視節目畫面，假造不實名人代言或好康資訊，使民眾誤以為有便宜可撿，藉此誘導民眾前往詐騙集團設置的一頁式網站消費，在刑事局多方努力之下，今年已跟臉書官方建立聯繫機制，只要發現詐騙訊息就會通報臉書官方協助審核、刪除，目前已刪除超過百則以上，警方也提醒民眾，通過臉書官方認證的政府機關粉絲專頁，在名稱旁邊會出現藍色勾勾的標章，另外民眾上網購物時若發現網站商品售價遠低於行情、不願提供實體聯絡地址電話、不願提供公司營業登記資料等情形，都是詐騙高風險，應避免購買，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )