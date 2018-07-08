《中時晚間快報》強颱瑪莉亞腳步加快 最快明天下午發海警

強颱瑪莉亞腳步加快 最快明天下午發海警

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中時電子報
綜合報導

◎強颱瑪莉亞腳步加快 最快明天下午發海警

氣象局預報員官欣平表示，強烈颱風瑪莉亞目前仍在台灣東南方的太平洋上，以每小時21公里的速度往西北西移動，如果行經路線不變，最快9日下午就會發布海上颱風警報，10日上午、甚至清晨就可能發布陸上警報，晚上暴風圈便接觸陸地，也不排除颱風中心登陸北台灣的可能，估計10日傍晚至11日白天對台灣影響最大。

◎美軍艦穿台海 國台辦：危害大陸利益不能接受

針對日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，大陸國台辦主任劉結一8日在杭州表示，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的」，台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。此外，有媒體詢問陸委會主委陳明通曾說有老朋友幫忙傳話「蔡習會」到北京， 劉結一反問，「他說的話你會信嗎？」

◎總統府總管家「升級了」 林濁水質疑陳菊擴權

香蕉、鳳梨等水果價格陸續暴跌後，總統府秘書長陳菊日前表示農委會應該檢討。不過民進黨前立委林濁水認為，陳菊是總統府祕書長，只是總統府的總管家，「現在陳菊把他升級了」，質疑陳菊有擴權之嫌。

◎激發林亭翰創作力 林隆璇勸兒談戀愛

林隆璇的24歲兒子林亭翰，近日推出新單曲〈最堅持的夢〉，藉以勉勵社會新鮮人。林亭翰去年出道，創作歌曲大多是勵志曲風，被歌迷稱為「治癒系少年」，因他踏入社會的首份工作就是歌手，特別以身為社會新鮮人,在追求夢想道路上跌跌撞撞的經驗，創作〈最堅持的夢〉，為現今年輕人加油打氣。

(中時電子報)

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瑪莉亞增強又變胖！一張動圖看出…

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