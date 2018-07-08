小確幸時間！「不想上班 只想喝ㄎㄧㄤ」來台北趣淘漫旅實現願望

2018年07月08日 19:10 中時 徐力剛

「探索客房」寬敞空間設計，提供旅客絕佳入住體驗。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

不用出門在房內也能享用板橋排隊名店「好初Deli早餐」。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

2017年亞洲最佳拉格金牌「龍洞窖藏拉格啤酒」，清爽順口滋味令人難忘。（圖片提供／台北趣淘漫旅）

還記得正式成為上班族的那天，也宣告與暑假揮手說掰掰！隨著7月到來，懷念三五好友一同玩樂美好時光嗎？Hotel Cham Cham台北趣淘漫旅推出「不想上班 只想喝ㄎㄧㄤ」住房專案幫你圓夢，入住享受忙裡偷閒小確幸。

全新「不想上班 只想喝ㄎㄧㄤ」住房專案7月11日至9月30日止，不分平假日雙人入住探索或發現客房乙晚，優惠價3599元起。專案內含2客板橋排隊名店好初Deli早餐，及加贈啤酒6瓶、下酒零食組、特製開瓶器等好禮。

今夏台北趣淘漫旅攜手精釀啤酒「臺灣時間好慢」板橋店，凡使用專案住房旅客前往門市，持房卡可免費兌換精釀啤酒（依人數），房內更提供獲選2017年亞洲最佳拉格金牌「龍洞窖藏拉格啤酒」，嚴選Saaz啤酒花進行釀造，強調不經低溫滅菌或過濾步驟，微苦風味尾韻帶有清爽果香，驅除炎熱夏季暑意。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )