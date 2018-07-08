預防強颱瑪莉亞襲台　南水局啟動防汛機制

2018年07月08日 19:11 中時 李其樺

若颱風帶來降雨達豪雨等級，曾文水庫防淤隧道即有可能首次啟用排砂，目前南水局已緊鑼密鼓針對相關設施進行盤點，呼籲民眾隨時注意有關水庫調節性放水或洩洪訊息，放水時請遠離河床以確保安全。（南區水資源局提供）

氣象預報顯示強颱瑪莉亞預計在10日至11日最接近台灣，面對可能颱風來襲，南區水資源局長黃世偉表示，已要求曾文、牡丹、阿公店水庫及高屏堰與甲仙堰等管理中心人員立即再盤點檢查各閘門及控制設備等水工機械，以及相關備用發電機油料充足，以確保颱風期間相關設施操作正常。

南區水資源局表示，今（8）日曾文及牡丹水庫蓄水率分別約為51%及62%，阿公店水庫目前為空庫防淤期，各水庫皆尚有滯洪空間；此外，針對可能颱風豪雨造成水源濁度飆高，南水局持續會同水公司完成相關水源備援設施整備工作，若原水濁度高時即時啟動備援以穩定供水。

另外，目前曾文水庫水位約EL 213.1M，若颱風帶來降雨達豪雨等級，曾文水庫防淤隧道即有可能首次啟用排砂，目前南水局已緊鑼密鼓針對相關設施進行盤點，並將密切注意可能降雨造成庫區水源濁度變化，以適時進行排砂操作使水庫達蓄清排渾之目標。

南水局表示，所轄堰壩及在建工程均再次加強檢視盤點做好防颱準備，確保水庫相關設施運作安全及供水正常，全局嚴陣以待密切注意颱風動態及降雨預報，妥善進行水庫操作。呼籲民眾隨時注意有關水庫調節性放水或洩洪訊息，放水時請遠離河床以確保安全。

(中時 )