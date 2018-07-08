土耳其再發飆：美如果因為S-400制裁 勢必報復

俄羅斯S-400飛彈發射車駛經紅場。(圖/新華社)

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中時電子報

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)日前針對購買S-400一事，又對美國大聲抨擊。他說，美國如果因為俄羅斯把S-400賣給土耳其，就要求其他國家也加入制裁俄國的行列，這種立場無法被接受。如果美國因為土耳其購買S-400，就對土耳其實施制裁的話，那麼安卡拉也會採取報復手段。

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根據今日俄羅斯(RT)報導，土耳其外交部長日前再重申，如果美國對於向俄國購買S-400防空系統一事實施制裁的話，土耳其勢必會展開反擊動作。他希望華盛頓方面能有足夠的智慧，不要主動破壞與北約盟友的關係。

今年，卡夫索格魯已多次誓言要對美國制裁展開報復行動，他認為如果美國想通過制裁懲罰土耳其的話，那麼土耳其的反應將不同於俄羅斯或其他國家。安卡拉會明確讓美國知道，不應該威脅我們，因為我們是北約盟友。

另據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，土耳其外長認為美國和俄羅斯之間關係有問題。他舉例說，如果我和某人關係不好，我就打電話告訴大家「不要和他當朋友」，這樣合理嗎？因此，土耳其無法接受這樣的做法。

卡夫索格魯解釋說，如果土耳其購買S-400，美國制裁我們，這種類似的態度，土國無法接受。如果美國持續維持這種立場的話，兩國關係不會轉好。而且，美國如果實施制裁，土國也將有所回應。

(中時電子報)

文章來源：Turkey to hit back if US introduces sanctions over S-400 deal with Russia – FM

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