「偷拍」丟官 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

因「偷拍」事件鬧大，國發會副主委邱俊榮晚間提辭職獲准。（本報系資料照）

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中時電子報
、中國時報/、工商時報/彭媁琳

因為在捷運站被指「偷拍」的國發會副主委邱俊榮，因為被拍女子已經正式報案指控邱涉嫌妨害秘密，晚間邱俊榮提出辭呈，並已獲准。

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整個「偷拍」案情曝光後，邱俊榮雖然公開道歉，並指說是「不小心」手滑拍到，但是有報導說，在邱的手機內有30多張不同女子的「被拍」照，因而懷疑他是否真的「不小心」拍到的說法。

國發會副主委邱俊榮涉嫌偷拍，宣布請辭獲准。邱俊榮稍早發出聲明表示：「對於今日引發的風波，本人願再次向當事人及社會鄭重致歉，並坦然靜候調查。惟基於此事件已影響內閣形象及政府運作，本人傍晚已向陳主委口頭請辭並獲准。」

國發會主委陳美伶表示：「邱副主委俊榮在今天傍晚向我表示該事件已造成內閣形象的傷害，他願意坦然面對調查，並再次向該女士表示歉意。同時並向本人請辭國發會副主委乙職，本人已同意並向賴院長報告。」

一名陳姓女子7日下午在捷運西門站內ATM領錢時，發覺有人在後偷拍，陳女回頭找對方理論，檢查對方手機內存檔照片，只有她的長腿及背影，未拍到私密處，但陳女仍覺不舒服，今天下午到萬華警分局提告，警方清查拍照人竟是國科會副主委邱俊榮，邱初步向警方否認偷拍，辯稱是不小心按到快門，由於非現行犯，警方將擇期傳喚邱某到案調查，查明是否有涉案。

(中時電子報)

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