夜遊奇美博物館 民眾驚呼好浪漫

奇美博物館一連2天在周末晚間舉辦「散步市集．夏夜好涼」活動，現場營造異國小鎮星光市集的氛圍，吸引上萬人前來。（奇美博物館提供）

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周末夜好浪漫！奇美博物館一連2天在周末晚間舉辦「散步市集．夏夜好涼」活動，現場有40家攤商組成文創美食市集，營造異國小鎮星光市集的氛圍，吸引上萬人前來園區漫步。館方還首度開放星光特展，讓遊客直呼「越夜越美麗！」

來自高雄的2位奇美醫院實習生莊小姐與管小姐表示，透過臉書看到活動消息後受到吸引，因此來參加散步市集，覺得活動現場熱鬧有趣，將來有機會還想再來參加這樣的活動。

館方表示，7、8日推出的「散步市集．夏夜好涼」活動，透過博物館場地的獨特性，營造出歐洲小鎮星光市集的異國氣氛。此次文創美食市集共有40家攤商，無論是輕食點心與消暑甜品，買氣都很熱絡。

遊客吃飽喝足後，也不忘穿梭在手作文創攤位尋找寶物，包括陶瓷藝品、原木餐具或乾燥花首飾，都吸引遊客佇足挑選。沿著市集的動線往下走則是街頭藝人表演的所在，精采的演出更獲得如雷掌聲。

配合此次活動，奇美博物館也首度開放星光特展，只要入園參與活動就即可參觀特展。不少民眾在戶外散步之餘，還進入館內欣賞「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展。館方特地安排策展團隊進行展品導覽，精采的解說引人入勝。

近日多雨，為讓民眾散步的路線更加安全舒適，奇美博物館也略微調整活動進行的範圍與地點，除避開鬆軟潮溼的草坪、泥地，現場也規畫遮雨帳篷，以免突來的陣雨或刮風，方便遊客可以就近躲避。此外，因應暑假出遊旺季，奇美博物館7月、8月將不休館。

(中時 )

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