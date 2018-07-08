人氣超夯！品冠一年內10大陸影視歌密集曝光

2018年07月08日 19:25 中時 尤嬿妮

品冠常趁工作空檔與孩子們玩在一起。（太合海蝶提供）

品冠常趁工作空檔與孩子們玩在一起。（太合海蝶提供）

品冠去年7月加盟新東家太合（海蝶）音樂，一年內連續受邀與大陸電影、戲劇合作近10首歌曲，成績豐碩，尤其他為唐嫣領銜主演的大戲《歸去來》演唱歌曲〈開口〉，網路播放已突破50億次大關！其實大陸影視歌曲合作方式不同於台灣，競爭相當激烈，劇組除了挑歌手知名度，對曲風是否搭配劇情走向、吸引觀眾等要件審核也非常嚴格，品冠1年內在影視曝光歌曲如此密集，相當難得。

除了音樂領域大有斬獲，品冠年初受訪曾說如果有不錯的劇本想接演、過過戲癮，他近期客串青春校園網劇《等等啊我的青春》，在劇中飾演老師，同時間還接受浙江衛視人文節目《同一堂課》邀約，親赴鼓浪嶼教小學生詩詞、音樂；他經紀人8日表示，品冠此行非常緊張，因為要教宋詞，他戰戰兢兢地花很多時間準備，加上品冠本身是兩個孩子的爸，看到小學四年級學生們活潑模樣，覺得此行特別有意義。

雖工作忙得不可開交，愛家的品冠仍抽空陪伴近日開始放暑假的兒女，除了帶小孩去宜蘭露營，還計劃參加體能夏令營，挑戰籃球、攀岩及游泳，品冠笑說：「希望不要變肉雞。」下半年除了影視歌曲陸續曝光、商演活動依舊滿檔，品冠也開始著手規劃全新演唱會，希望儘快與歌迷相見。

(中時 )