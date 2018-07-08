音樂是信仰 日本爵士鋼琴家小曾根真骨折還在彈

2018年07月08日 20:11 中時 趙靜瑜

對音樂究竟可以多熱愛？中學時期因為意外摔斷左手手臂，日本爵士鋼琴演奏家小曾根真曾經一度被迫放棄練琴，但因手指還是可以活動，小曾根真不顧醫生勸告偷偷練琴。一年後石膏拆開，醫生摸他的手說，「你一定有偷偷練琴，因為你的肌肉完全沒退化！」

小曾根真說，讓他埋首勤練的不是爵士樂，其實是古典音樂。小曾根真出身於日本望族，祖父母非常開放好客，有時候會邀請美國爵士樂團到家裡表演，「我父親躲在鋼琴下偷聽他們的演出，培養出他對爵士樂的喜愛。」小曾父親後來成為職業爵士音樂家，也因此小曾從小就開始接觸爵士樂，不但隨父親到處表演，也常去聽排練，「愛上爵士樂成為一件再自然也不過的事。」

小曾根真2歲就開始彈琴，想彈什麼就彈甚麼，但後來轉學古典音樂，非常痛苦，「當時覺得甚麼都要照著彈很無聊，只學一年我就放棄了。」小曾開始靠自學在爵士鋼琴演奏上嶄露頭角，還參與父親樂團的演出。

12歲時，小曾根真第一次聽到爵士鋼琴名家奧斯卡‧彼德森的演奏，對於大師超凡的演奏技巧印象深刻，彼德森的名言之一就是「技巧就像單字一樣，記得越多，就越能表達出完整的句子。」小曾根真說，這讓他重新點燃學習古典音樂的興趣，開始重拾古典鋼琴。

就在上課不到一年，小曾把左手摔斷了，「醫生很直接告訴我，如果不好好休養，甚至永遠都沒辦法再演奏。」小曾說雖然綁著石膏，但手指還是可以動，「只要大人一不注意，我就爬上鋼琴練習，希望可以像奧斯卡‧彼得森一樣，練到可以穿梭古典與爵士之間。」每天小曾練習巴赫、莫札特等人的曲目，也成為他爵士鋼琴演奏的重要基石。

小曾根真1983年畢業於柏克利音樂學院。同年他在紐約市卡內基音樂廳舉行獨奏音樂會，成為首位與CBS獨家簽約的日本音樂人，並在全球發行了他的第一張專輯「OZONE」，自此開展他的音樂生涯。

鴻宇藝術音樂總監陳冠宇表示，去年在日本聽到小曾根真與底特律交響樂團合作蓋西文《藍色狂想曲》，驚為天人，「我自己也常演奏這首曲目，如果從古典音樂家去詮釋基本上大都大同小異，但小曾根真卻能彈出自己獨一無二且沒有人跟他一樣的即興版本，這很難得。」

小曾根真鋼琴獨奏會將於8月6日演出，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )