國發會副主委邱俊榮涉偷拍 宅神︰覺青又要怪馬英九的腿？

國發會副主委邱俊榮涉偷拍女性大腿被抓包。（圖取自《爆料公社》）

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中時電子報

捷運站7日下午抓到一名偷拍癡漢，偷拍女性大腿，赫然發現竟是國發會副主委邱俊榮，邱被抓包後猛說「不好意思」，當場刪除照片，邱俊榮稱是誤會。今天晚間卻傳出邱俊榮已宣布請辭獲准。宅神朱學恒怒酸說：覺青們又會找啥理由辯護？難道又要怪馬英九的腿，讓他累積了大量犯罪情緒？

被逮到偷拍，邱俊榮表示，他是在7日下午在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到那位女子的背影。

朱學恒在臉書點出，喔拜託，大家可以做點正事嗎？國家狀況又不是很好，你還有空瞎搞？經濟拚不好，只會上街偷拍。掌握國家發展規畫主體的副主委是這種角色，你覺得有正常智商的人，會連帶相信台灣經濟20年以來最好嗎？不知道覺青們又會找什麼理由來辯護？假新聞？還是國民黨也愛偷拍？還是要怪馬英九的腿，讓他累積了大量犯罪情緒？

網友說：「原來是不小心拍到這麼多張的啊～下次小心一點啊！」、「甘...人民繳稅就是養這些廢物。」、「朱大口誤了，國家經濟20年來最好XD，正經事都做完了。」、「國家都用這種人，也難怪現在...」、「國家發情委員會~~」、「姑婆勇表示這只是個案 不要過度渲染...誰沒有手機，誰不會拍照？」、「等國勇發言人明天會說什麼，期待。」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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