安唯綾斷開人夫！遇到「不對的人」：很快就抽離

安唯綾出席《烏鴉燒》入圍台北電影節活動。（蘇蔓攝）

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安唯綾出席《烏鴉燒》入圍台北電影節活動。（蘇蔓攝）
安唯綾、白潤音、導演李鼎、姚以緹出席《烏鴉燒》入圍台北電影節活動。（蘇蔓攝）

黃健瑋、姚以緹、安唯綾主演的客家電視台文學電影《烏鴉燒》，入選第20屆台北電影節，兩位女主角8日帶著童星白潤音一起受訪。安唯綾片中與黃健瑋互有強大吸引力、卻因他是「不對的人」而離開。今年5月才被爆捲入已婚導演張哲書婚姻的安唯綾說，現實中，如果遇到不對的人，她也會很快抽離。

這是安唯綾經歷小三風波後首度公開現身，她低調表示，那已是去年中發生的事，早就已經沒事了，不知道為什麼都過那麼久了又會被拿出來講，她當時知道對方已婚身份後，很快就抽離，為了避免誤會早就與對方完全沒聯絡。當時媒體曝光她與正宮的LINE對話中，除了有她自認也是受害者，還有一段「在感情中，沒有對錯，沒有先後順序，只有當時的愛與不愛」被指是嗆正宮，她對此無奈解釋，「其實我們只是在聊天。卻被解讀有什麼。」她還反問記者：「你們覺得我在嗆聲嗎？ 那時我是很認真在回答問題，想幫助一些事情。」

她說自己的初衷是不想影響任何人，之前那新聞沒向她求證過，但她也認為其實媒體別再寫什麼對她就是最好了，過程中她當然覺得受傷，所以有一段時間都沒發臉書，有些不理性留言她看了會難過，所以只能先這樣，也覺得自己不管做什麼可能都被拿來作文章，所以選擇先沈澱，等一切都OK了，大家都相信她，她也能繼續好好過自己的生活。被動回答這事的她也擔心：「其實我很不希望再有新聞曝光，讓對方覺得我在為自己發聲。」

她主演的台視八點檔《情·份》戲份日前已殺青，她說，接下來將到澎湖度假3天，之後要去日本、大陸，會放自己至少一個月的長假，之前幾位命理師都預告她7、8月左右會出現桃花，她也很期待。

(中時 )

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