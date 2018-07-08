群裡50人專騙1人　上海破獲炒黃金詐騙案

2018年07月08日 20:07 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

上海一名夏姓女子日前被邀進一個炒股群組，不料裡頭50多人全是詐騙集團份子，事後總共被騙100多萬元（人民幣，下同），趕緊報警處理。據《央視》報導，奉賢警方近日遠赴廣東湛江，一舉逮捕以龐男為首的詐騙集團共24人。

據報導，該集團分工明細，分別飾演投資分析師、賺錢客戶等角色，經由自行設立的網路黃金交易平台，誘騙拜害人進行網路「炒黃金」，最後成功騙得近千萬元。

被害人夏女表示，平日她就有在玩股票，日前進到一個學習股市行情群，「他們有（群內）上課的，就是上午10點，下午2點，晚上8點也上課」；不料，群組裡的大家突然改炒黃金，之後不到3個月時間，她就被騙100多萬。

一名張姓嫌犯到案後坦承，群組裡面50多人，其實都是詐騙集團的分身，裡面真正的被害人就只有夏女一個，「其他人在裡面各有分工，有的在直播時問老師、有的負責操作大家買單等」。

據報導，詐騙集團還自行設計「炒黃金」的APP，發送給被害人下載後，就將被害人的投資轉入集團操控的帳戶；等到收到大筆金額後，就立即解散群組，消失匿跡。

上海奉賢接連接獲被害人報案後，經過偵察鎖定犯罪集團，並出動了50多名警力遠赴廣東湛江，一舉逮捕24名嫌犯，同時也在現場查獲60餘部作案用手機、20餘台電腦、10餘張銀行卡，涉案金額高達近千萬元。

(旺報 )