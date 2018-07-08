開戰王世堅？ 陳佩琪護夫嗆「別老是酸奶、臭奶的！」

柯文哲(右)妻子陳佩琪(左)。(本報系資料照片)

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台北市長柯文哲近期身陷財產申報不實風波，妻子陳佩琪雖火速出示報稅單釋疑，卻仍遭到名嘴連番砲轟，由於北市議會開議在即，陳8日再度於臉書PO文，澄清外界對於服裝費、財產申報等質疑，更要過去常批柯是「過期鮮奶」的王世堅「別老是酸奶、臭奶的！」護夫之情，溢於言表。

在770字的PO文中，陳佩琪先有感而發表示，當了三年半的市長夫人，生活和過去並無不同，她仍在同一家醫院行醫，每天一樣搭公車上班，家事一樣照做， 唯一最大的不同是有些公益活動或市政特殊場合需陪同市長一起出席，如到外縣市參訪或參加市府情人節煙火、元宵燈會、跨年倒數或世大運開閉幕式等等。

陳佩琪指出，世大運是一個重大場合， 難得先生如此重視外表，特別準備了一套別緻的淡藍色西裝，她也選套淺藍色洋裝出席，卻遭到外界質疑服裝費不用錢，陳強調「她穿的衣服都是自己花錢買的，請某位總統府官夫人名嘴別在政論節目上汙衊我！」

陳佩琪批評，名嘴就是要誣衊柯落選為止，但市長夫人的生活和過去沒什麼不同， 回歸平淡自是容易，呼籲名嘴們別處心積慮，盼下屆市長夫人能繼續關注這些公益活動，也請名嘴們回歸自己的本業，別再靠汙衊別人維生，這種錢千萬別再賺了！

對於報稅單遭質疑不實，陳也澄清，因為文件上有身分證字號和住家地址，於是拿了紙遮一下 ，不是想掩蓋什麼，不料竟有名嘴說她是故意想隱藏欺騙什麼，真不知現在用自然人憑證報稅，扣繳稅率要如何造假？

最後，陳佩琪也表示，十分認同公督盟監督立委的問政品質，若北市議會若有類似的監督機構也不錯，暗諷過去常批柯是「過期鮮奶」的王世堅，以後在議場上別再拿出一堆奇奇怪怪的道具了。

(中時 )

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