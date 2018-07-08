楊大正、宋柏緯說脫就脫 重點部位不遮

2018年07月08日 20:01 中時 潘鈺楨

由董事長樂團的林大鈞（鈞董）監製的國片《搖滾樂殺人事件》，8日在台北電影節首映，談到監製緣起，鈞董認為台灣電影對於聲音這塊缺了臨門一腳，他玩樂團多年，對於用音樂說故事很有把握，加上申請到文化部補助，讓他決定付諸行動，他笑說：「跨出第一步才知道把拍電影想得太天真！」

電影構想提出後整整兩年沒人買單，一直到球友孔鏘以及導演游智煒、編劇吳德元等夥伴加入才啟動。鈞董說，在拮据的預算下日以繼夜拍攝15天，耗資1000萬，孔鏘還先貸款500萬，才終於完成。他本來也有演出、獻出大螢幕處女秀，可惜最後被剪光，他說：「一點都不可惜！故事說得清楚比較重要。」

導演讚所有演員都是一時之選，配合度高，兩位男主角楊大正、宋柏緯都說脫就脫，宋柏緯一開始還花時間在重點部位「套襪子」，後來覺得麻煩乾脆捨棄。楊大正覺得自己又不是「見不得人」，索性不套。與宋柏緯有床戲的林辰唏，表示開拍前導演找她看「藝術電影」，討論姿勢。她回憶拍攝過程：「吸收很多宋柏緯的汗！」當媽的她自招許久未被搭訕，拍完後似乎意猶未盡、有點失落，不禁抱怨「就這樣（而已）嗎？」

《搖滾樂殺人事件》昨在台北電影節世界首映，額外舉辦「登台映前演唱會」，由宋柏緯、林大鈞、郭人豪、林志融、林頤原、李奇明等人一同登台，重現片中「獨裁者樂團」。電影9月14日在台上映。

(中時 )