直播》驚險！泰緊急救援 6人步出洞穴重見光明

泰國洞穴獲救少年被救護車緊急送往醫院治療。(圖/美聯社)

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中時電子報
泰國軍用直升機協助運送獲救的足球少年。(路透)

13名泰國少年足球隊員和教練在泰北清萊睡美人洞受困超過兩星期，8日傍晚在18名國際潛水人員和泰國海豹部隊菁英的緊急救援下，其中6人已獲救，並步出洞穴，終於結束了伸手不見五指的生活。

據路透報導，獲救的6人已相繼走出洞穴。

救援行動在上午10點展開，救援人員分別以潛水和徒步的方式，搶救出受困者。一般預料，搶救將持續進行2至3天，以趕在雨季來臨前，將13人全部救出。

清萊省衛生廳長兼救援隊成員杜沙特（Tossathep Boonthong）說：「我們正讓他們接受身體檢查，他們尚未被載往清萊的醫院。」

泰國當局6月23日發現他們受困洞穴中，並從24日起展開大規模救援行動，動員了超過1,000人。除了泰國海軍海豹部隊潛水人員馳援外，還有來自美國、英國，日本和其他國家的國際救援隊也投入了這場行動。

(中時電子報)

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