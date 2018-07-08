前輩貼身教新人「感官反應」 女演員剛出道嚇到無法動彈！

2018年07月08日 20:16 中時 徐桐炘

電影《引爆點》由吳慷仁和姚以緹主演，吳為飾演法醫卯足全力學習解剖相關專業術語，姚則為演檢察官仔細研究檢調辦案流程和相關法律書籍，但熬夜認真做功課後狂冒黑眼圈，又為真實呈現檢察官的辛苦工作狀態，僅略施淡妝就入鏡，眼袋和黑眼圈在大銀幕上清晰可見也不在乎，她也因該片燃起正義感，關切社會議題並重視女權問題，回想剛出道時曾因前輩的觸碰行為感到「不自在」

姚以緹曾遇過前輩以「教新人演戲之名」靠近，對方想教她記住「感官反應」，在人不多的梳化間先稱讚姚：「剛看到妳感動的表情，臉上的毛都會有反應！」接著無預警用手指滑過她的手，並告訴她：「類似這種觸感！」姚當下嚇到不知如何做反應，心想：「怎麼這樣示範？！」

不能接受對方為示範動作無預警觸碰，姚以緹卻來不及婉拒「一番好意」，之後又耳聞其他女演員也被「貼身」關心，她有些懊悔的說：「當初只覺得『好像就這樣』，但事後覺得不太對。」雖然已記不起對方名字，也沒再見過面，但她表示演過檢察官後更無法忍受類似事件，再遇無禮之徒會清楚表達自己感受，阻止對方行為。

該片被選為本屆台北電影節閉幕片，8日公佈海報，少見以動態方式呈現，最引人注目的就是一排工廠矗立，煙囪排出的黑煙飄散出吳慷仁、姚以緹、尹馨和徐詣帆等主要演員，暗喻《引爆點》將會引爆出更多、更大的內幕真相，臉書粉絲頁則放上每週一篇角色日記，影迷將能提前了解吳慷仁和姚以緹間的故事，透過精彩的辦案情節，2人關係將更加清晰。電影8月31日上映。

(中時 )