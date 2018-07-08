施工廠商確定退場 中國城廣場景觀改造案將重新招標

中國城拆除做親水公園原定今年四月就要完工，但現在不但廠商退出，復工無期，政府須重開標案找廠商，最快也要半年後才能完成。（程炳璋攝）

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中時

前台南市長賴清德宣示對中西區城市復活計畫「中國城廣場景觀改造案」確定今年跳票，施工廠商因材料新單價與政府議價不成，確定退場，台南市都發局8月將重新招標，預計要完成清水公園起碼再拖超過半年。

「中國城廣場景觀改造案」占地1甲多，包括監造費用總金額2億1000萬以上，賴清德當初大膽拆除中國城，拋出將城市復活的新願景，找來荷蘭設計公司開國際標案，光是設計圖就花費8000萬元，賴清德承諾拆除後用地改建親水公園，去年8月開工後，預計今年4月完工。

可惜工程自動工後就不順遂，先是遇上地下室積水問題，廠商去年11月宣布停工，市府代為解決，預計今年3月復工，台南市都發局與廠商協調時，卡到水質變更設計問題，雙方就材料新單價協議，廠商因價格問題無法接受，多次重新議價不成，工程拖過4月預定完工期。

有地方議員已無法接受，4月底議會質詢工程進度，台南市政府仍未放棄，承諾5月底可望開工，並在6月變更設計，不過廠商仍無意願，且在6月中遞出解約意象書，雙方就合意性解約。

台南市都發局長莊德樑8日坦承市府已確定與廠商解約，8月將重新招標，最快可望9月開工，工期可能拖到明年才能完工。

中國城拆除案一度與住戶迭起爭議，賴清德當初信誓旦旦將中國成拆除後打造親水公園，打開城市天際線，是他當政的主要政績，並稱是中西區城市發展的新契機，不料執行過程遇上困境，莊德樑表示將盡快完成招標作業，回應市民的期待。

(中時 )

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