國發會副主委邱俊榮涉偷拍請辭 鄉民諷：台灣價值足夠 沒事

2018年07月08日 20:39 中時電子報 丁世傑

學者出身的國發會副主委邱俊榮今（8）日因涉入偷拍風波，傷害內閣形象而宣布請辭；警方表示，已受理此案，若查證後確為偷拍，將依妨害秘密罪送辦，邱俊榮也表示會坦然接受調查。

根據中央社報導，邱俊榮今天下午先發布聲明澄清，7日下午在捷運站以手機聯繫朋友時，「不慎失手拍到該位女士的背影」，但已立即致歉並刪照片。稍晚，邱俊榮再度發布聲明，向當事人及社會大眾致歉，表示會坦然靜候調查，且已向國發會主委陳美伶口頭請辭副主委一職並獲准。

邱俊榮自台大經濟系畢業後，一路攻讀取得台大經濟博士學位，學界經歷豐富，31歲就成為淡江大學產業經濟學系史上最年輕的系主任，之後陸續擔任過台灣經濟學會秘書長、中央大學經濟學系教授、德明財金大學校長、中央大學管理學院副院長、台灣經濟研究院副院長等職務。

邱俊榮以經濟長才入閣，被視為綠營青壯派的經濟智囊，去年中在前國家發展委員會副主委龔明鑫轉任經濟部次長後，接手國發會副主委職務，督導經濟、產業、綜規、國發基金等業務。然而，接任不到一年，就因今天傳出的偷拍爭議宣布請辭。另根據自由時報2017年9月6日報導，邱俊榮與龔明鑫同為小英智庫成員。

PTT鄉民表示，「民進黨呵呵一直出包」、「空心菜政府各種人才」、 「DPP的大官」、「再吵的人小心關三天喔」、「台灣價值儲值足夠，應該沒事」！

(中時電子報)