最美行動書車啟程 暑假巡迴北市5樂園

2018年07月08日 21:18 中時 吳堂靖

北市教育局及北市圖推出行動書車閱讀活動，推廣閱讀的美好。（吳堂靖攝）

行動書車內擺設小說、新詩、雜誌等1200本書籍。（吳堂靖攝）

Fun暑假囉！台北市立圖書館推出「行動書車閱讀活動」，改裝老舊公車，布置成充滿濃濃歐風味的行動書車，滿載逾千本書籍巡迴全市5處樂園、廣場共8場次，除了增加大小朋友閱讀機會，更將邀請詩人駐車寫詩，讓閱讀成為美好生活的一環。

迎接暑假到來，台北市立圖書館與北市教育局合作推出「行動書車閱讀活動」，將老舊公車改造成歐風行動書車，內部除了打造夢想書桌，也擺設小說、新詩、雜誌等1200本書籍，更提供QRcode連結北市圖圖書資訊，8日舉辦行動書車啟程活動，大小朋友一見到行動書車直呼「超漂亮！」興奮得直接上車搶先體驗。

擔任此次活動策展人的作家羅智成表示，現在一年出版的圖書約有3、4萬本，民眾不缺書、不缺時間，但缺乏一顆看書的心情，期盼透過行動書車提醒大家閱讀的美好，也藉由舒適的空間，打造夢想中的閱讀環境。

教育局長曾燦金表示，自己深愛旅遊與閱讀，先前赴峇里島營旅行時，在發呆亭享受閱讀的美好，當時就思考如何在城市打造更多、更美好的閱讀空間，此次與台北市圖、聯經出版合作，透過行動書車、胖卡車打破時間、空間限制，期盼將台北營造成書香城市！

行動書車將於在7月起巡迴北市一個月，包含華山文創園區、士林李科永紀念圖書館、北市立動物園、市立兒童新樂園、青年公園1號廣場等5處、共8場次，更有駐車詩人為民眾寫詩，另有「歷史街區小旅行」、「閱讀快餐車前進校園」等活動，邀請民眾享受閱讀樂趣。

相關活動及報名資訊，可至台北市立圖書館網站https://tpml.gov.taipei/ 查詢，或追蹤「台北市圖行動書車」臉書粉絲頁。

(中時 )