最美行動書車啟程 暑假巡迴北市5樂園

台北市立圖書館推出「行動書車閱讀活動」，改裝老舊公車，布置成充滿濃濃歐風味的行動書車。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
北市教育局及北市圖推出行動書車閱讀活動，推廣閱讀的美好。（吳堂靖攝）
行動書車內擺設小說、新詩、雜誌等1200本書籍。（吳堂靖攝）

Fun暑假囉！台北市立圖書館推出「行動書車閱讀活動」，改裝老舊公車，布置成充滿濃濃歐風味的行動書車，滿載逾千本書籍巡迴全市5處樂園、廣場共8場次，除了增加大小朋友閱讀機會，更將邀請詩人駐車寫詩，讓閱讀成為美好生活的一環。

迎接暑假到來，台北市立圖書館與北市教育局合作推出「行動書車閱讀活動」，將老舊公車改造成歐風行動書車，內部除了打造夢想書桌，也擺設小說、新詩、雜誌等1200本書籍，更提供QRcode連結北市圖圖書資訊，8日舉辦行動書車啟程活動，大小朋友一見到行動書車直呼「超漂亮！」興奮得直接上車搶先體驗。

擔任此次活動策展人的作家羅智成表示，現在一年出版的圖書約有3、4萬本，民眾不缺書、不缺時間，但缺乏一顆看書的心情，期盼透過行動書車提醒大家閱讀的美好，也藉由舒適的空間，打造夢想中的閱讀環境。

教育局長曾燦金表示，自己深愛旅遊與閱讀，先前赴峇里島營旅行時，在發呆亭享受閱讀的美好，當時就思考如何在城市打造更多、更美好的閱讀空間，此次與台北市圖、聯經出版合作，透過行動書車、胖卡車打破時間、空間限制，期盼將台北營造成書香城市！

行動書車將於在7月起巡迴北市一個月，包含華山文創園區、士林李科永紀念圖書館、北市立動物園、市立兒童新樂園、青年公園1號廣場等5處、共8場次，更有駐車詩人為民眾寫詩，另有「歷史街區小旅行」、「閱讀快餐車前進校園」等活動，邀請民眾享受閱讀樂趣。

相關活動及報名資訊，可至台北市立圖書館網站https://tpml.gov.taipei/ 查詢，或追蹤「台北市圖行動書車」臉書粉絲頁。

(中時 )

施工廠商確定退場 中國城廣場景… 狗奴們快筆記！４招和毛小孩說話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。