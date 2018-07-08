世足花絮》足球節目漸多 陸專業解說提升球迷認知

2018年07月08日 22:39 旺報 李鋅銅

大陸瘋世界盃，不但球迷看球瘋狂又熱情，對足球解說員說更是一項「超級挑戰」。在各媒體競爭下，本屆世界盃不但大陸的足球節目多，專業足球解說員也在各舞台「拚場」，既拉起球迷看球的熱情，專業的解說也提升了數千萬球迷對足球的認知。

早在世界盃開賽前，各大媒體就做好了轉播和解說的衝鋒，準備「大戰一番」。央視作為世界盃大陸地區的獨家合作夥伴早在5月就開始加溫，解說團隊包括賀煒、朱曉雨、洪鋼、劉嘉遠、曾侃、楊晨、徐陽。除了央視，各個新媒體平台也有強大的解說團隊，主要是獲得世界盃轉播權的優酷和咪咕。

咪咕中直播世界盃的王牌要說是詹俊和李元魁這對搭檔，兩人經常在一起解說歐冠和英超，一老一新也被很多球迷認可。新媒體的三人孫雷、王新欣、於鑫淼也都非常的出色，他們自製的一些足球節目視頻也被很多球迷喜愛。在最新一期《極限挑戰》中，孫雷作為黃渤的老同學解說了一場特殊比賽，讓人好感倍增。

優酷的解說團隊主要來自蘇寧旗下的PP體育，包括了《足球解說大會》中的韓喬生、李響、董路、李欣、申方劍、楊璞、符賓、姜文、蘇醒、李現。

專業足球解說成新寵，央視《天下足球》及大陸首檔足球解說類選拔真人秀節目《足球解說大會》，在評選環節，黃健翔、韓喬生、董路三位知名解說員擔任專業導師，大陸頂尖級足球解說員評論員擔任專業評審。

「金句」更是足球解說少不了的特色。本屆世界盃央視解說員中貢獻「金句」最多的就是劉嘉遠。他解說伊朗對陣埃及那場比賽的一句「哪有什麼無心插柳，都是努力過後的水到渠成！」一度登上微博熱搜。洪鋼無論主持或解說，風格都很冷靜。「一碰就倒那不叫足球，一倒就吹那也不叫足球。」曾侃在哥倫比亞對日本之戰時說「越過山丘，才發現無人等候」。

許多球迷發現，本屆世界盃的「解說文化」似乎也在轉換，少了幾分激情，多了幾分「詩意」。「很有詩人的感覺」。

(旺報 )