世足花絮》超5000萬人看世界盃 足總表揚大陸

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旺報

大陸球迷對今年世界盃究竟有多瘋狂，FIFA國際足總官方微博7日公布的資訊，在世界盃1/8決賽期間，大陸民眾收看央視體育轉播的3場賽事，每場觀看人數都超過5000萬人次。世界足總還說「你們是我見過最棒的一屆」，大大表揚了大陸觀眾。於是有網友說「下屆我們（大陸A）可以參加了嗎？」

FIFA國際足總官方微博7日特別點名盛讚大陸球迷，稱這一屆世界盃是最棒的一屆。原文如下：實名表揚這屆觀眾，你們是我見過最棒的一屆！@CCTV5 在#FIFA世界盃#1/8決賽期間，以下比賽的收視峰值最令人震驚：法國vs阿根廷，最高觀看人數為54,022,000 巴西vs墨西哥，最高觀看人數為50,518,000 西班牙vs俄羅斯，最高觀看人數為50,229,000。

眾所周知，法國、阿根廷、巴西、西班牙四隊是世界盃奪冠大熱門，所以這四支球隊在全世界擁有無數的球迷，多數都是中國球迷。在1/8決賽中，法國VS阿根廷、巴西VS墨西哥、西班牙VS俄羅斯這三場比賽在大陸的收視人數居然全部在5000萬以上，其中又以法國VS阿根廷的觀看人數最多，高達5402萬人。考慮到當時僅僅是1/8決賽，也就是淘汰賽剛剛開始，未來的世界盃決賽，這一數字可能將再創新高。

(旺報 )

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