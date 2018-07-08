狗奴們快筆記！４招和毛小孩說話感情大加溫

2018年07月08日 20:59 中時電子報 林郁庭

毛小孩，是許多家庭中不可或缺的成員，有牠們的陪伴，家裡總是充滿歡樂與笑聲，甚至還有人會稱自己是「狗奴」、「貓奴」等。但你知道如果想和毛小孩的感情更好，要怎麼跟牠們說話嗎？來看看專家們怎麼說！

將牠們視為「直接交談對象」

過去曾有研究指出，人們若用較誇張、高聲調的方式與狗說話，可以增進人與狗狗之間的連結關係。但最近英國約克大學（University of York）的一項研究發現，人們與狗說話的「內容」，也能影響我們和狗狗的互動與親密關係。

該研究將真人與一群小狗一起置於同一房間中，透過真人對這些小狗進行一系列的語音測試。結果發現，受試者在說話時，若能將狗狗視為直接交談的對象，並說一些與狗相關的內容，能更容易吸引小狗的注意力，使其願意花較多時間關注於說話者身上，相關話語如「你是一隻很棒的狗」、「我們一起去散步好嗎」等。

（圖片來源：shutterstock）

相反地，若受試者說話時，未將小狗視為直接交談對象，且說話內容也與狗無關，如「我昨天去看電影」、「我今天跟朋友出去玩」等，小狗便較不容易被說話者吸引，反應也較為冷淡。因此，若想要和家中的毛小孩建立親密的互動關係，趕快改變自己的說話方式吧！（研究已刊登於3月的《動物認知（Animal Cognition）》期刊）

除了說話方式，平常跟毛小孩相處還需要注意那些事情？Dog老師全能發展學堂訓練師Judy建議以下幾點：

冷處理取代責備處罰

訓練師Judy表示，當狗狗來到人多、狗多、空曠、食物多或聲音複雜的地方時，容易因為興奮、情緒高昂而表現激動，甚至失控，有些主人會因心急或沒有耐心而直接大聲責備狗狗，甚至是打罵、處罰等。

對此訓練師Judy說，這些行為只會讓狗狗感到害怕或緊張，而變得更加失控，或是對主人感到畏懼、疏離，建議可改採冷處理的方式，先將狗狗帶離會讓牠激動的環境，之後再透過漸進式的訓練，如時常安排不同的散步路線，讓狗狗慢慢適應，就可以減少這些情況的發生。

壞習慣怎麼辦？建議先了解原因

面對狗狗的壞習慣，如亂叫、啃咬家具等，想必許多主人感到相當頭疼，訓練師Judy表示，其實狗狗的很多壞習慣，與主人的互動關係好壞有關，舉例若主人平常忙於工作，沒什麼時間陪伴狗狗，狗狗在家無聊便可能會亂咬東西、隨地大小便等，因此建議狗奴們，面對狗狗的壞習慣，應先了解其中原因，從根本改善牠們的壞習慣問題。

（圖片來源：shutterstock）

沒時間陪伴？每天散步10分鐘就可以

有些主人以為小型犬只要在家跑跑就好，不用特地到戶外去活動，對此訓練師Judy強調，狗狗不是室內動物，因此不論什麼體型都應該讓牠出去活動，尤其戶外活動還能給狗狗不同的感官刺激，如視覺、嗅覺、聽覺等，對他們的成長發展是有所幫助的，還能幫助牠們紓壓。

訓練師Judy提醒，每天帶狗狗散步10～20分鐘，其實就是最簡單、省錢又有效的陪伴方式，甚至可以改善狗狗70～80％的不良習慣，因此還在等什麼？快牽著自己的毛小孩出去走走吧！

（圖片來源：shutterstock）

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(中時電子報)