狗奴們快筆記！４招和毛小孩說話感情大加溫

狗奴們快筆記！４招和毛小孩說話感情加溫。（圖片來源：shutterstock）

友善列印
中時電子報

毛小孩，是許多家庭中不可或缺的成員，有牠們的陪伴，家裡總是充滿歡樂與笑聲，甚至還有人會稱自己是「狗奴」、「貓奴」等。但你知道如果想和毛小孩的感情更好，要怎麼跟牠們說話嗎？來看看專家們怎麼說！

將牠們視為「直接交談對象」

過去曾有研究指出，人們若用較誇張、高聲調的方式與狗說話，可以增進人與狗狗之間的連結關係。但最近英國約克大學（University of York）的一項研究發現，人們與狗說話的「內容」，也能影響我們和狗狗的互動與親密關係。

該研究將真人與一群小狗一起置於同一房間中，透過真人對這些小狗進行一系列的語音測試。結果發現，受試者在說話時，若能將狗狗視為直接交談的對象，並說一些與狗相關的內容，能更容易吸引小狗的注意力，使其願意花較多時間關注於說話者身上，相關話語如「你是一隻很棒的狗」、「我們一起去散步好嗎」等。

（圖片來源：shutterstock）

相反地，若受試者說話時，未將小狗視為直接交談對象，且說話內容也與狗無關，如「我昨天去看電影」、「我今天跟朋友出去玩」等，小狗便較不容易被說話者吸引，反應也較為冷淡。因此，若想要和家中的毛小孩建立親密的互動關係，趕快改變自己的說話方式吧！（研究已刊登於3月的《動物認知（Animal Cognition）》期刊）

除了說話方式，平常跟毛小孩相處還需要注意那些事情？Dog老師全能發展學堂訓練師Judy建議以下幾點：

冷處理取代責備處罰

訓練師Judy表示，當狗狗來到人多、狗多、空曠、食物多或聲音複雜的地方時，容易因為興奮、情緒高昂而表現激動，甚至失控，有些主人會因心急或沒有耐心而直接大聲責備狗狗，甚至是打罵、處罰等。

對此訓練師Judy說，這些行為只會讓狗狗感到害怕或緊張，而變得更加失控，或是對主人感到畏懼、疏離，建議可改採冷處理的方式，先將狗狗帶離會讓牠激動的環境，之後再透過漸進式的訓練，如時常安排不同的散步路線，讓狗狗慢慢適應，就可以減少這些情況的發生。

壞習慣怎麼辦？建議先了解原因

面對狗狗的壞習慣，如亂叫、啃咬家具等，想必許多主人感到相當頭疼，訓練師Judy表示，其實狗狗的很多壞習慣，與主人的互動關係好壞有關，舉例若主人平常忙於工作，沒什麼時間陪伴狗狗，狗狗在家無聊便可能會亂咬東西、隨地大小便等，因此建議狗奴們，面對狗狗的壞習慣，應先了解其中原因，從根本改善牠們的壞習慣問題。

（圖片來源：shutterstock）

沒時間陪伴？每天散步10分鐘就可以

有些主人以為小型犬只要在家跑跑就好，不用特地到戶外去活動，對此訓練師Judy強調，狗狗不是室內動物，因此不論什麼體型都應該讓牠出去活動，尤其戶外活動還能給狗狗不同的感官刺激，如視覺、嗅覺、聽覺等，對他們的成長發展是有所幫助的，還能幫助牠們紓壓。

訓練師Judy提醒，每天帶狗狗散步10～20分鐘，其實就是最簡單、省錢又有效的陪伴方式，甚至可以改善狗狗70～80％的不良習慣，因此還在等什麼？快牽著自己的毛小孩出去走走吧！

（圖片來源：shutterstock）

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

解讀狗狗６大行為，主人不再沒面子
幫毛孩子做營養野餐便當！
教出不會亂咬人的好狗狗
狗寶貝眼屎多、眼壓高......，不妨試試穴位按摩
穴位按摩，緩解毛小孩過敏皮膚癢

文章來源：狗奴們看過來　這樣和毛小孩說話感情才更好！

最美行動書車啟程 暑假巡迴北市5… 性侵男童遭判百年 醫：沒自信、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。