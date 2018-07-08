高雄》陳其邁：會扮演地表最強母雞 拚議會席次持續過半

2018年07月08日 21:13 中時 李義

民進黨高雄市長參選人陳其邁的傾聽之旅，8日行腳至鳳山、前金、新興、苓雅區，獲得支持者及黨提名議員參選人熱烈支持；他也誓言要扮演地表最強母雞，帶領黨籍議員參選人全部當選，讓民進黨議會持續過半，共同順利推動市政。

此外，初選失利的蕭永達議員更當場鄭重宣布，絕不脫黨參選，將力挺陳其邁競選市長，並支持所有黨籍議員參選人。

陳其邁則是特別感謝陳菊市長12年來對鳳山、前新苓區的用心，包括鐵路地下化、鳳山衛武營藝術中心、亞洲新灣區等系列重大建設。

他也與許智傑、趙天麟在立法院合作爭取到捷運黃線的前瞻建設1400多億預算，他希望今年10月鐵路地下化完成後，建設新鳳山車站，串聯周邊大東、衛武營等藝術中心及鳳儀書院、縣城等人文古蹟，結合這些藝術文史設施和軌道建設，讓鳳山成為藝文重鎮。

陳其邁感性地說，前金、新興、苓雅是自己成長的地方，現場有許多里鄰長都是一起長大的，談到自己的成長點滴及從政歷程。他還說，擔任代理市長期間，向中央爭取高雄港1號到22號碼頭的開發，開啟亞洲新灣區發展的基礎，未來除了延續既有的市府建設外，他也整合了初選其他候選人的政見，陸續提出運動、藝文新經濟及高雄車站門戶等經濟政策亮點。

陳其邁進一步表示，在少子化、人口高齡化的趨勢下，未來若擔任市長，他會盤點、規劃市內公有資產土地，結合民間經營能量，設置長照中心、托育據點及國民運動中心，提供市民友善照護、運動環境。

(中時 )