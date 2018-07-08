王瞳號召藝人捐衣義賣 王建復捐父親遺物力挺

王建復（左）捐出父親的外套，王瞳拿著劇中最具代表的戲服義賣。（粘耿豪攝）

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時報周刊
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白家綺（左）昨參與義賣，她拿著比基尼，在王建復胸前量胸圍。（粘耿豪攝）
方馨帶著大學剛畢業的女兒一起做公益。（粘耿豪攝）
蘇晏霈（前排左起）、王建復、王瞳，白家綺（後排左起）、王樂妍、方馨和樓心潼。（民視提供）

王瞳8日舉辦慈善義賣，她號召好友白家綺、方馨、王建復、蘇晏霈樓心潼及王樂妍捐出二手衣物做公益，王瞳認為義賣能助人，還同時推廣環保，讓一次性戲服再利用。而她的攤位生意興隆，在活動開始後10分鐘就僅剩不多，她開玩笑說：「衣服快賣完，沒貨了，就只剩身上這件原味衣服可以賣了！」

她指著粉膚色雪紡連身洋裝表示，這是她在《幸福來了》裡飾演「曉萍」時和王建復飾演的「高文隆」相遇後穿的衣服，「衣服可以代表戲中角色心態的轉變，她已經把文隆放在內心深處，把悲傷化為祝福，希望這件代表勇敢的衣服，可以找到新的主人。」

王建復表示，雖然爸爸已過世，但希望自己多做好事，把功德迴向給天上的爸爸，他拿著一件灰色外套說：「雖然這件衣服是國民品牌，但是對我格外有意義，衣服是爸爸的遺物，他在冬天早上起來都會穿這件衣服防寒，捐出這件衣服，希望他的精神永續下去，把爸爸的愛散播出去。」

他和王瞳也一起設計公益T恤，王瞳手繪「Love Spirit」字樣，王建復則以「禮物」作為整體形象，王建復表示，「希望粉絲購買二手衣送自己當禮物，而收入將捐贈給慈善機構，對受助者來說也是一種禮物。」 這次的二手衣義賣活動，每一位藝人都賣出萬元，合計超過6位數字，義賣所得也將分別贈助不同團體，幫助真正需要的人。

(時報周刊)

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