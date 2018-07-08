璀璨之星18歲選手撞臉蔡凡熙 參賽歌曲這首最夯

2018年07月08日 21:19 時報周刊 林彥君

2018第7屆璀璨之星海選8日評選「演藝組」，吸引熱愛表演、擁有熱忱的參賽者一早到現場排隊報名，在今年參賽者中也出現許多明星臉，有長得像吳慷仁、坤達和蔡凡熙的綜合版，還有神似雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫的參賽者報名。

今年比賽吸引各行各業選手來報名，如台積電工程師、超商店員、公務員，以及來自海外的選手，包括日本、新加坡、韓國、香港等地的參賽者，更有人連續2天來報到參加海選，企圖心強。

18歲的黃文廷，有著陽光男孩的外型，常被說像坤達或是蔡凡熙，他學習武術8年，曾獲全中運武術長拳冠軍，他更現場表演側翻等高難度動作，他過去也參演過畢業影片，在片中飾演男主角，他希望參賽完成演藝夢想，他說：「未來能武當武打明星。」

參賽選手不但五官標緻又有實力，20歲的余杰恩專長是爵士鼓，長得像吳慷仁;而20歲的林子堯神似雙胞胎兄弟郭彥均、郭彥甫。16歲的李姿儀以高亢的歌聲讓評審驚艷。 20歲的洪怡琪氣質清新，2年前開始參演學生製片，近期也將參與電視劇，在劇中飾演伊林藝人楊鎮的女兒，她表示「我的夢想是當演員，希望有機會加入伊林團隊。」

今年的參賽者唱歌、跳舞曲目也呼應時事，表演歌曲以〈逆光〉、〈李白〉為大熱門，而舞蹈選曲則是以K-POP防彈少年團BTS的舞曲最受歡迎。

「演藝組」參賽者才藝精銳盡出，有人表演溜溜球、模仿秀、主持、1人分飾2角戲劇、琵琶、電子琴、B-BOX、空手道、芭蕾舞，還有參賽者即興唱跳。18歲的楊凱文先是表演舞蹈，再以自彈自唱演出，他會爵士鼓、鋼琴、詞曲創作，高中的畢業歌曲還是他的自創曲。

(時報周刊)