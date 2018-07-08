為何國發會副主委邱俊榮要搭捷運 李富城︰就是存心不良

被偷拍的女子向警方報案（右圖），指控遭國發會副主委邱俊榮（左圖）偷拍。（圖取自臉書《爆料公社》）

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中時電子報

國發會副主委邱俊榮在西門捷運站偷拍22歲女子的腿被抓到，邱俊榮晚間口頭請辭獲准。資深氣象主播李富城在臉書直指，什麽人玩什麽鳥，爛政府只能用爛人，國發會副主委有公務車不坐，要搭乘捷運，顯然是存心不良。

5年級的邱俊榮已婚，據知婚姻幸褔，育有一子一女。邱俊榮是反服貿悍將，頗受民進黨重視，2010年ECFA簽訂後，邱俊榮以財經專長，將學術研究領域理論運用在反服貿上，也因此讓他從中央大學經濟系教授升為台經院副院長，後來進入政壇。

去年，國發會副主委邱俊榮曾談及他進入內閣的過程：「第一天被約見、第二天辭職、第三天就上任」。他說，從學界踏入政府部門還需要適應，不過，他許多理念和主委陳美伶相當契合，會有助政策推動。今年3月，被欽點入閣的邱俊榮，在民進黨中常會中，被身兼黨主席的小英總統「噹」，說他的報告只有冷冰冰的數字，跟實際感受會有落差。

如今，邱俊榮涉偷拍女子，網友認為，「這2年蔡政府荒腔走板的笑話，增添了百姓苦悶生活茶餘飯後的娛樂。」、「菜政府官員偷拍女生的腿，這是什麼貨色？」、「不是只有下台而已，將來罪行確定後，還要抓去關個兩、三年！」、「爛！真是爛透了！」、「丟臉。」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

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