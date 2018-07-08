屏東兒童狂歡節開幕 孩子們樂翻

屏東兒童狂歡節活動7日熱鬧開幕，有各式遊戲屋讓小朋友開懷玩耍，其中何爺爺跳跳屋滑水道在炎夏中最受小朋友歡迎。（潘建志攝）

友善列印
中時
屏東兒童狂歡節活動7日熱鬧開幕，有各式遊戲屋讓小朋友開懷玩耍，其中何爺爺跳跳屋滑水道在炎夏中最受小朋友歡迎。（潘建志攝）

屏東兒童狂歡節活動7日在屏東藝術館開幕！長達一個半月的狂歡節有多元有趣的藝術體驗及演出，也有各式遊戲屋、滑水道，希望陪伴孩子度過充實假期。縣府文化處表示，現代孩子常接觸3C產品，希望暑假不要宅在家，到外走走狂歡一夏。

開幕儀式邀請小朋友喜愛的YOYO家族帶動唱，也有小丑氣球秀、魔術表演，讓小朋友驚呼連連。縣長潘孟安表示，為讓孩子有充實的暑假生活，縣府連續4年舉辦兒童狂歡節，規畫一系列豐富多元且適合孩童遊戲與學習體驗的內容，歡迎親子一起參與。

7日屏東天氣終於放晴，一大早就有許多家長帶著小朋友前往參加。由於天氣炎熱，館外何爺爺跳跳屋滑水道最受歡迎，小朋友開心玩水、從高空中溜下，驚笑聲不斷。另外也有融合科技與趣味的生存鐳戰遊戲，小朋友也玩得不亦樂乎。

館內則有創意積木聯展，15米長的積木拼貼牆及超過2萬片的繽紛積木池，讓小朋友創意拼貼自己的積木作品。另外還有經典懷舊玩具特展區、藝術童玩市集等讓親子透過各種復古童玩、手作體驗，共享童趣時光，整個藝術館化身為兒童樂園。

兒童狂歡節活動將至8月19日，有故事劇場、親子講座、兒童藝術夏令營、魔術夏令營，及近20餘場兒童戲劇、舞蹈節目。詳情可上文化處官網、屏東藝術館、兒童狂歡節臉書查詢。

(中時 )

狗奴們快筆記！４招和毛小孩說話… 性侵男童遭判百年 醫：沒自信、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。