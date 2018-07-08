屏東兒童狂歡節開幕 孩子們樂翻

2018年07月08日 22:20 中時 潘建志

屏東兒童狂歡節活動7日熱鬧開幕，有各式遊戲屋讓小朋友開懷玩耍，其中何爺爺跳跳屋滑水道在炎夏中最受小朋友歡迎。（潘建志攝）

屏東兒童狂歡節活動7日在屏東藝術館開幕！長達一個半月的狂歡節有多元有趣的藝術體驗及演出，也有各式遊戲屋、滑水道，希望陪伴孩子度過充實假期。縣府文化處表示，現代孩子常接觸3C產品，希望暑假不要宅在家，到外走走狂歡一夏。

開幕儀式邀請小朋友喜愛的YOYO家族帶動唱，也有小丑氣球秀、魔術表演，讓小朋友驚呼連連。縣長潘孟安表示，為讓孩子有充實的暑假生活，縣府連續4年舉辦兒童狂歡節，規畫一系列豐富多元且適合孩童遊戲與學習體驗的內容，歡迎親子一起參與。

7日屏東天氣終於放晴，一大早就有許多家長帶著小朋友前往參加。由於天氣炎熱，館外何爺爺跳跳屋滑水道最受歡迎，小朋友開心玩水、從高空中溜下，驚笑聲不斷。另外也有融合科技與趣味的生存鐳戰遊戲，小朋友也玩得不亦樂乎。

館內則有創意積木聯展，15米長的積木拼貼牆及超過2萬片的繽紛積木池，讓小朋友創意拼貼自己的積木作品。另外還有經典懷舊玩具特展區、藝術童玩市集等讓親子透過各種復古童玩、手作體驗，共享童趣時光，整個藝術館化身為兒童樂園。

兒童狂歡節活動將至8月19日，有故事劇場、親子講座、兒童藝術夏令營、魔術夏令營，及近20餘場兒童戲劇、舞蹈節目。詳情可上文化處官網、屏東藝術館、兒童狂歡節臉書查詢。

(中時 )