曾國城咳到快往生 孫協志遇酒客無辜被揍

ＱＱ０３孫協志（左3）日前上節目分享曾經被打經驗。（衛視中文台提供）

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時報周刊
林彥君

孫協志日前上《一袋女王》時表示，他在5566時期，曾到苗栗巡迴簽唱，活動結束後就找了一家店吃飯，吃到一半就有個小朋友拿了張撕了一半的紙要5566簽名，他們就怕大家不珍惜，所以先婉拒簽名，請那位小朋友看看有沒有5566的書或CD，他們一定會簽。

沒想到5分鐘過後，有一個打著赤膊明顯有著酒意的人走過來，對方很生氣地罵說「你們是在囂張什麼？簽個名都不行」接下來又有4個酒醉的人朝他們走過來，宣傳一看不對，趕緊半推半拉的把5566趕上車，就在孫協志上車過程中，車門還沒關上，宣傳就已經被拉走痛扁，孫協志請對方有事好好講，沒想到對方打他2、3拳。

主持人曾國城表示，去年冬天因為胃口比較好，吃得特別多，因而引發胃食道逆流，「半夜起來暴咳，咳到自己都覺得快往生了」他的老婆本以為他僅是重感冒，沒想到是胃食道逆流，到現在還是偶爾會復發沒有完全根治。

對此孫協志憂心地對曾國城說：「你美食節目這麼多，胃食道逆流真的不好受，你如果真的不舒服跟我說，我幫你代班。」讓曾國城戲劇化的起身，勒住孫協志的脖子說：「這麼想要工作做是不是？」這也讓一旁的巴鈺也笑說：「協志哥，代班這兩個字最近在我們節目有點敏感。」

(時報周刊)

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