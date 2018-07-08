性侵男童遭判百年 醫：沒自信、曾有類似遭遇是戀童症主因

2018年07月08日 21:19 中時 倪浩倫

前北市一名高中資訊老師林男，被控長期性侵、猥褻多名學童，遭判刑109年6月，得執行28年徒刑。精神科醫師指，當性侵對象為兒童、前後超過半年、已達傷害程度時，便構成「戀童症」，過度沒自信、本身小時候曾受過類似遭遇「都是原因」，應進行至少3~4年的治療來避免再犯，也要對受害人提供2年以上的心理輔導，防止後遺症發生。

法院審理時，法官曾請三軍總醫院對林男進行精神鑑定，發現他國小時曾被長輩猥褻，認為性犯罪行為是合理的。開業精神科醫師楊聰財表示，戀童症可分成「退化型」和「固定型」，前者常是小時候有過同樣的遭遇，且當時的心理創傷並未完全度過，導致就算已長大成人、有家庭小孩，當遇到壓力時，仍會把「找小孩發洩」當成一個紓壓方法。

過去，台中曾有過一名身高約150公分的男子，屢次在下課時，到校園附近用糖果、零錢誘拐小孩。楊聰財說，這種就屬於「固定型」的戀童症，多為對自己極度沒自信，沒有過交往對象、甚至認為自己和異性互動無望，但基於性的發洩與掌握，會伺機透過施以小惠來誘拐小孩。

楊聰財說，對於戀童症的犯罪者，除了司法上的制裁，為避免再犯，也應進行3~4年的強制處遇治療；此外，對於受害者，也要長期提供心理輔導，觀察其情緒、壓力管理是否正常，否則很容易有相關的後遺症，輔導時間至少從2年起跳，「建議追蹤到18歲、性格穩定後」。

該起事件，是有受害者的家長，透過臉書對話才發現。楊聰財表示，家長、照顧者平時可從數點進行關心和觀察，像是幫小小孩洗澡時，看身體、生殖器官有無傷口，小孩是否曾形容「有人叫我脫衣服、脫褲子，說要幫我上課」，晚上是否會做惡夢、說夢話；由於有些加害人是認識的人，當要帶小孩去見某個親友、小孩卻表現出很抗拒或害怕的反應時，也應特別注意。

(中時 )