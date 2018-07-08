盛讚勇敢！川普要幫助泰政府 拯救所有受困洞穴少年

2018年07月08日 21:47 中時電子報 何宜玲

泰國政府緊急救援洞穴少年的行動今晚大有所獲，截至目前為止，已經成功救出6名足球少年。美國總統川普剛剛推文説，將要幫助泰國政府執行這項救人行動，希望能夠盡快而且「安全地」救出所有受困洞穴的少年。

川普還在推文稱讚這群小朋友説，他們是一群相當勇敢而且有才華的人。

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018

自從上月23日以來，13名泰國足球隊少年和教練因為練習之故，受困在泰北清萊睡美人洞穴之中，泰國政府隨即在24日展開大規模搜救行動，動員超過千人。今日進入洞穴救人的18名國際潛水員和泰國海豹菁英部隊，以超出預期的速度，成功救出其中6名少年。

原本預估這項緊急救援行動將持續2、3天，但目前進度超乎預期，再加上美國總統川普立即在推特發文說，正與泰國政府保持密切合作，將會協助他們盡快救出所有成員。因此目前救援情況似乎更加樂觀。

(中時電子報)