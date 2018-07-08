盛讚勇敢！川普要幫助泰政府 拯救所有受困洞穴少年

救援人員在泰國洞穴中搜救受困的足球少年。(圖/路透)

友善列印
中時電子報

泰國政府緊急救援洞穴少年的行動今晚大有所獲，截至目前為止，已經成功救出6名足球少年。美國總統川普剛剛推文説，將要幫助泰國政府執行這項救人行動，希望能夠盡快而且「安全地」救出所有受困洞穴的少年。

川普還在推文稱讚這群小朋友説，他們是一群相當勇敢而且有才華的人。

自從上月23日以來，13名泰國足球隊少年和教練因為練習之故，受困在泰北清萊睡美人洞穴之中，泰國政府隨即在24日展開大規模搜救行動，動員超過千人。今日進入洞穴救人的18名國際潛水員和泰國海豹菁英部隊，以超出預期的速度，成功救出其中6名少年。

原本預估這項緊急救援行動將持續2、3天，但目前進度超乎預期，再加上美國總統川普立即在推特發文說，正與泰國政府保持密切合作，將會協助他們盡快救出所有成員。因此目前救援情況似乎更加樂觀。

(中時電子報)

西日本暴雨造成79人死亡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。