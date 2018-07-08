盛讚勇敢！川普要幫助泰政府 拯救所有受困洞穴少年

泰國政府緊急救援洞穴少年的行動今晚大有所獲，截至目前為止，已經成功救出6名足球少年。美國總統川普剛剛推文説，將要幫助泰國政府執行這項救人行動，希望能夠盡快而且「安全地」救出所有受困洞穴的少年。
川普還在推文稱讚這群小朋友説，他們是一群相當勇敢而且有才華的人。
The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018
自從上月23日以來，13名泰國足球隊少年和教練因為練習之故，受困在泰北清萊睡美人洞穴之中，泰國政府隨即在24日展開大規模搜救行動，動員超過千人。今日進入洞穴救人的18名國際潛水員和泰國海豹菁英部隊，以超出預期的速度，成功救出其中6名少年。
原本預估這項緊急救援行動將持續2、3天，但目前進度超乎預期，再加上美國總統川普立即在推特發文說，正與泰國政府保持密切合作，將會協助他們盡快救出所有成員。因此目前救援情況似乎更加樂觀。
(中時電子報)