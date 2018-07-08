華航最新形象廣告「說好的旅行呢」 破3百萬觀看人次

2018年07月08日 22:21 工商 張佩芬

中華航空2018年品牌形象廣告「說好的旅行呢」自6日晚間9 時播出後，引發許多民眾共鳴及討論，紛紛回想曾經和親朋好友承諾過的旅行約定，影片上線僅24小時即衝破逾3百萬觀看人次。

華航表示，旅遊是創造記憶和收穫回憶的過程，很多人總說「下次我們一起去哪裡旅行」，但常常那些「說好的旅行呢」幾乎都不會成行。這次全新品牌形象廣告靈感即來自每個人的生活周遭，取材自各族群，有姐妹淘、老闆與員工、情侶、夫妻、親子、同學等等。

因為被水淋濕的遭遇，勾起和好友說好的泰國潑水節；正在咖啡廳準備點餐的上班族，憶起和閨蜜說好的英國下午茶；忙於工作的父親看著簡報中三個圓形重疊影像，想起曾與孩子說好的迪士尼樂園；最有趣的是頭髮花白、氣質極佳的老奶奶穿上比基尼泳裝，不但讓蜜月旅行的意象湧現，也帶來影片的壓軸驚喜。點點滴滴希望讓大家對號入座，想起約定即刻出發。

華航「說好的旅行呢」品牌形象廣告分別在網路兩大平台播放，截至今日中午12：00累計觀看已超過350萬人次。為了讓旅客在今年實現一直深藏在心裡深處的諾言，華航推出機票優惠促銷，臺北–倫敦經濟艙來回機票18,139元起(未稅)、臺北–布里斯本經濟艙來回機票14,550 元起(未稅)等，更多航點及優惠資訊可洽華航官網，兌現「說好的旅遊呢?」支票，創造新的回憶。

(工商 )