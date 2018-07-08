李宗霖騎機車載辣妹！難忘外公風雨無阻載3年

2018年07月08日 22:17 中時 林淑娟

李宗霖攜手全能女聲-盧瑮莉擔任機車品牌活動大使。（YAMAHA）

李宗霖擔任機車品牌活動大使。（YAMAHA）

李宗霖擔任機車品牌活動大使。（YAMAHA）

李宗霖攜手全能女聲-盧瑮莉擔任機車品牌活動大使。（YAMAHA）

李宗霖8日擔任機車品牌大使，他從小就被外公、外婆帶大，機車對他來說有個溫暖的回憶，他說，小時候住南部，為了讀明星學校必須跨區就讀，國中三年，外公每天風雨無阻用摩托車載他和姊姊上學，總因念書睡不飽的他，就經常趴在機車前睡著，他笑說：「這是危險動作不要學！」這兩年他在大陸發展有成、戲約不斷，會空出一段檔期回台拍三立《一千個晚安》，最重要的原因，就是為了為他最愛的外婆和家人可以在台灣看到他演的戲。

他透露這幾年考機車、汽車駕照都是為了工作需要才去考，過去兩年他都在大陸拍戲，每次遇到開名車戲，不會開車的他只能傻坐完全起不了作用，因此下定決心要回台灣考駕照，結果原本是為了之後拍戲可以開藍寶堅尼、法拉利，沒想到考取後第一部戲飾演三立《一千個晚安》，開的還是手排小貨卡，跟他原本的想像天差地別。

李宗霖17歲高職畢業考上台科大，就從高雄到台北讀書，人生第一份打工就是演藝工作，剛開始他還沒住進學校宿舍，每周一次從高雄搭車到台北參加綜藝節目《校園Superman》錄影，每次錄影酬勞1350元全用來付車資還不夠，後來利用課餘及寒暑假時間拍廣告、拍戲，新人片酬不高，賺的錢也不夠日常生活所需與後來校外租屋的租金，大學前四年每個月還要靠爸爸給生活費和助學貸款度過，上節目穿的衣服、鞋子是靠同事、朋友支援或品牌贊助，至於摩托車，根本買不起。

直到這兩年拍戲工作比較穩定，收入相對好些，但因大部分時間都待在上海、北京，他直到去年底才買了人生第一部摩托車，當作自己的大學畢業禮物、也是24歲的生日禮物。比起很多高職同學18歲考了駕照就有自己的車，他的進度晚了幾年，但對李宗霖來說也算是一項重要的人生成就達成。

他說，其實台北市捷運公車很方便，他工作時還是會選擇搭乘大眾交通工具或是由劇組、經紀人開車接送。但能擁有一部車是所有男人的夢想，問他：「為什麼不是汽車？」他說：「汽車對我來說使用率更低，什麼停車費、燃料稅、保養費之類的，太不划算了！」務實性格表露無遺。

李宗霖目前正參與拍攝三立新戲《一千個晚安》，戲裡角色是一個為了完成歌手夢想努力生活的熱血少年吳柏森，李宗霖覺得柏森正面積極的人生態度和自己很像，但自己比他幸運的部分是一路上都有家人的力挺，無論選擇成為一名演員或營建工程師，家人親友都全力支持。

(中時 )