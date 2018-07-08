屏東家扶中心辦「巴斯夫小小化學家」一日營　學童暑假好開心

屏東家扶中心8日帶小朋友前往高雄科工館參加「巴斯夫小小化學家」一日營，讓他們透過互動式的活動、在歡樂的環境中學習化學知識。（屏東家扶中心提供）

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屏東家扶中心8日帶小朋友前往高雄科工館參加「巴斯夫小小化學家」一日營，讓他們透過互動式的活動、在歡樂的環境中學習化學知識。（屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心有鑑於恆春位處屏東南端偏遠地區，學童對於科學等實驗性的活動較少接觸，因此8日特別規畫行程，帶小朋友前往高雄科工館參加「巴斯夫小小化學家」一日營，讓他們透過互動式的活動、在歡樂的環境中學習化學知識。

據了解，巴斯夫集團是個化學公司，1997年在德國總部設立巴斯夫小小化學家互動實驗室，2007年將「巴斯夫小小化學家」活動引進台灣，免費開放給6到12歲的孩童參加。

屏東家扶中心指出，活動由恆春展愛隊志工協助帶領學童參加，全程陪伴並鼓勵害羞的學童們動手做實驗，在開場的吹氣球實驗中，小朋友了解到不同屬性的酸、鹼性物質碰上將形成二氧化碳時，會導致氣球膨脹，課程中學童認識到各種不同的塑膠及其特性，並透過實驗認識密度的概念。

國小一年級的阿宣看到氣球變得好大顆時，就大叫一聲：「啊！」然後立刻逃開躲得遠遠的，就是害怕氣球會爆炸。而小恩則是告訴志工說：「暑假剛開始就能參加這麼有趣又好玩的活動，我要回去跟家人分享今天的實驗，也要將學到的內容記在暑假作業本上，開學後跟同學和老師分享。」

屏東家扶恆春分區委員會李春菊主委表示，感謝台灣巴斯夫讓學童不需負擔任何費用，就能在科工館動手做實驗玩科學，讓學童的暑假更增添一份樂趣。

(中時 )

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