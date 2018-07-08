邵雨薇國中就是校花！小樂一個move把她轉進懷裡閃爆

2018年07月08日 22:35 中時 林淑娟

小樂、邵雨薇狂放閃。（東森）

小樂、邵雨薇、陳大天、楊小黎。（東森）

陳大天、楊小黎。（東森）

台視、東森新戲《愛的3.14159》將於21日接檔《高塔公主》首播，劇中邵雨薇、吳思賢(小樂)、陳大天、楊小黎飾演自育幼院長大的好友「圓圓幫」，日前更一起穿上制服化身高中生。被問到念書時期是否就已是風雲人物，邵雨薇害羞坦言：「其實我私下蠻安靜的，不是很出風頭的類型，但國中時校花比賽是有被選上校花過。」

帥氣的小樂說，他從小就是喜歡耍寶逗大家開心的類型。至於是否很受異性歡迎？他立刻害羞地用搞笑腔調說：「還行啦！還行！」陳大天則自首因為上課都很吵鬧，座位都被發配在邊疆，不是在垃圾桶旁邊，就是第一排的特別座。楊小黎則因爲是讀女中又是熱音社主唱，笑說自己有不少被學妹示好的經驗。

穿上制服後，圓圓幫四人都直呼超懷念，還討論起學生時期流行的穿著方式。邵雨薇跟楊小黎笑說女生都喜歡把繩子穿過制服下擺綁起來，還有一定要把衣服的袖子反摺。陳大天則是被全班笑封「高腰褲男孩的老實平頭男」，小樂還自爆他國高中穿衣風格差超多，「國中時候要穿垮褲垮到內褲露一大半出來，但高中卻是要把褲子改窄才帥。」。

陳大天說拍攝當天兩隊人馬完全是不同氛圍，一邊是愛情片，一邊卻是武俠片，「我跟楊小黎先是一下鶴拳、一下蛇拳的比武，不然就是無差別格鬥賽般地在套招。但小樂連跟邵雨薇搶個相機，都能把她轉進懷裡，兩人各種放閃小甜蜜，我們二邊完全是不同世界」。

(中時 )