網紅界新寵兒！就是「她」掀起健康潮流

2018年07月09日 09:01 中時電子報 綜合報導

健康當道，就連在KOL界也不例外。何謂KOL？就是在專業領域上的意見領袖，網路上可以看到許多KOL像是Angelina、蘋果vs西打、喵喵&美魔貓、Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤等都分享了對「她」愛不釋手的理由，原來就是蔓越莓果汁。近年來，韓國也掀起喝蔓越莓果汁的風潮，除了好喝之外還具有營養價值，對於女性的婦科問題也有很大的幫助。

Angelina也在個人粉絲專業分享蔓越莓汁的保健。(圖/擷取自Angelina粉絲專頁)

蔓越莓具有高抗氧化力，獨特的初花青素成分對泌尿道保健很有幫助。許多女性因工作繁忙而憋尿、少喝水，導致尿道經常發炎，也因兩性泌尿道結構上的差異，造成女性感染的機率高於男性，因此婦科的保養格外重要。一杯蔓越莓汁含有88顆天然蔓越莓的健康精華，不酸澀的清爽口感讓男人、小孩也愛喝。

喵喵&美魔貓在粉絲專頁上分享親子共作的蔓越莓食譜。(圖/擷取自喵喵&美魔貓粉絲專頁)

蔓越莓汁是全家人的飲品，不分年齡、性別及族群，「她」的營養價值大家都需要。而蔓越莓果乾和果汁也可以運用在許多地方，果汁可以調酒帶來酸甜的清爽口感；果乾也很適合做成沙拉或甜點，為自己跟家人添加天然健康。喵喵&美魔貓也在粉絲專業上分享親子共作的蔓越莓食譜，示範蔓越莓水果茶、蔓越莓沙拉、蔓越莓愛玉果凍、蔓越莓餅乾，透過簡單的作法增進家人感情，也讓家人的健康不亮紅燈。

營養師高敏敏於粉絲團分享喝蔓越莓汁保養”妹妹”的好處。(圖/擷取自高敏敏營養師粉絲專頁)

「蔓越莓」是專家證實的超級水果，經常飲用可以由內而外喚醒健康。就連營養師高敏敏也在粉絲團上發文，「自從分享了一系列保養“妹妹”的方法之后，就有不少人問營養師，那喝蔓越莓汁呢？蔓越莓被譽為超級水果，其中所含的初花青素能防止對妹妹不好的菌黏附在泌尿道（抗沾黏作用），讓致病菌隨著尿尿排出體外，降低泌尿道感染的機率。規律飲用確實挺不錯！像我手上這瓶越莓果汁 一瓶就含有88顆蔓越莓果汁夏天去各大便利店跟全聯都買得到 冰涼的酸甜口感 喝得很大快人心啊（看我的冰箱就知道了）不過他們最近在全聯有新出的小包裝的密封包，是不用冷藏的，我覺得更加方便攜帶，現在常常出門時就隨手拿上一瓶，放包包剛好，也能一次喝完。此外也要注意多喝水、不憋尿！更是預防泌尿道感染同等重要的！！！這樣有解答到大家的疑問嗎？高大夫關心您」(取自高敏敏營養師粉絲團)

(中時電子報)