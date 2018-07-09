律師說法》抓姦不在床未告成 小王私生女出意外綠光夫笑了

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
、天秤座法律網

簡姓婦人和王姓情夫投宿飯店，因私生女墜樓而曝光。簡婦的丈夫曾控告兩人通姦，檢方認為他已宥恕婚外情而處分不起訴；妻子再犯，丈夫可否提告？法界人士指出，再度通姦應視為「新事實」，丈夫可以提告。

●●法律評析

須知：依照刑法第239條規定，有配偶而與人通姦，處一年以下有期徒刑。而通姦罪是告訴乃論，必須當事人由提起告訴，至於告訴期限則是六個月，從告訴人「知悉」有通姦時起算。而所謂的「知悉」，是指丈夫確知妻子的通姦行為，如果只是懷疑，就不算知悉。

本案中雖然簡婦丈夫曾提告通姦，檢方以不起訴處分；但妻子再次與情夫開房間，應視為「新的犯罪行為」，丈夫可在知悉起六個月內提出通姦告訴。

而刑法第245條第2項另有規定：如果配偶「縱容或宥恕」通姦，就不得告訴；所謂的「縱容和宥恕」，必須要有客觀具體的事實，例如雙方訂下書面或有具利的證據，可以證明夫妻早就已經默認雙方「各走各的路」。以本案為例，如果丈夫明知妻子和情夫開房間，但視而不見；或曾寫下書面同意妻子和情夫在一起，就不得再提通姦告訴。

通姦罪是刑事犯罪，必須要有嚴格的證據才能成立，例如抓姦在床或沾有體液的證據；如果只有監視器拍到兩人進去旅館，還不夠證明兩人確實有通姦行為。但是受害方之配偶可以另外提起民事訴訟，只要有證據顯示配偶與他人交往密切，侵害到受害人的家庭婚姻，就可能判賠。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
律師說法》人夫帶小三激戰摩鐵 正宮抓姦「證物」記得買單
律師說法》妻轉身 牙醫快手摸媳婦那裡...

古亭站外搭訕女學生不成 男子懷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。