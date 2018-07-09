律師說法》抓姦不在床未告成 小王私生女出意外綠光夫笑了

2018年07月09日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

簡姓婦人和王姓情夫投宿飯店，因私生女墜樓而曝光。簡婦的丈夫曾控告兩人通姦，檢方認為他已宥恕婚外情而處分不起訴；妻子再犯，丈夫可否提告？法界人士指出，再度通姦應視為「新事實」，丈夫可以提告。

●●法律評析

須知：依照刑法第239條規定，有配偶而與人通姦，處一年以下有期徒刑。而通姦罪是告訴乃論，必須當事人由提起告訴，至於告訴期限則是六個月，從告訴人「知悉」有通姦時起算。而所謂的「知悉」，是指丈夫確知妻子的通姦行為，如果只是懷疑，就不算知悉。

本案中雖然簡婦丈夫曾提告通姦，檢方以不起訴處分；但妻子再次與情夫開房間，應視為「新的犯罪行為」，丈夫可在知悉起六個月內提出通姦告訴。

而刑法第245條第2項另有規定：如果配偶「縱容或宥恕」通姦，就不得告訴；所謂的「縱容和宥恕」，必須要有客觀具體的事實，例如雙方訂下書面或有具利的證據，可以證明夫妻早就已經默認雙方「各走各的路」。以本案為例，如果丈夫明知妻子和情夫開房間，但視而不見；或曾寫下書面同意妻子和情夫在一起，就不得再提通姦告訴。

通姦罪是刑事犯罪，必須要有嚴格的證據才能成立，例如抓姦在床或沾有體液的證據；如果只有監視器拍到兩人進去旅館，還不夠證明兩人確實有通姦行為。但是受害方之配偶可以另外提起民事訴訟，只要有證據顯示配偶與他人交往密切，侵害到受害人的家庭婚姻，就可能判賠。

(中時電子報)