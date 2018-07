席琳狄翁深夜抵台 燦笑揮手放送3飛吻

2018年07月09日 00:09 中時 潘鈺楨

席琳狄翁8日深夜抵達台灣。(粘耿豪攝)

西洋歌壇天后席琳狄翁(Celine Dion)7日晚間才在雅加達演唱,8日晚上馬上搭乘私人專機飛抵台北,為11日在台北小巨蛋的表演做準備。她晚間11點15分步出松山機場,戴著墨鏡身穿休閒風長洋裝,攜帶破40件隨身行李,看見粉絲不止深夜守候,還自備鐵梯來冒險爬高只為看她,讓她滿臉笑容相當感動,特地在上車前停留幾分鐘跟在場所有人揮手說嗨致意,還連送3個飛吻。坐車隨後直奔下榻飯店。

她此次來台停留7天,帶3個孩子來順便渡暑假,預計會利用空檔好好觀光台灣知名景點與朝聖夜市。席琳狄翁原本4年前就要來台,但因老公罹癌取消巡演。這是她繼2008年「A New Day」巡演,睽違10年再到亞洲開唱,她近年主要在拉斯維加斯凱撒宮駐唱,今年3月因耳疾開刀,休養兩個月,所以相當重視這次具有復出意味的亞洲巡演。

演唱會一大特點是配有18位專屬音樂家隨行演出,預計帶來〈The Power of Love〉、〈Because You Loved Me〉、〈My Heart Will Go On〉等約19首招牌歌曲,6套不同風情服裝。除了台北,接下來還會在馬尼拉、曼谷、雪梨、布里斯本、伯斯、墨爾本和奧克蘭等地繼續開唱。台北演唱會將於11日、13日、14日在小巨蛋連唱3場,售票可洽寬宏售票、全國萊爾富及OK便利商店。颱風瑪莉亞朝台灣北部逼近,10日上午恐發布陸上颱風警報,主辦單位寬宏表示,3場演唱會目前預計照常舉辦。

