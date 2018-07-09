小英財經智囊邱俊榮偷拍辭官 洛杉基搞笑幫姑婆勇發言

2018年07月09日 00:49 中時電子報 黃麗蓉

國發會副主委邱俊榮在捷運站涉偷拍女子，請辭獲准，宅神朱學恒對此酸說，覺青們又會找啥理由辯護？難道又要怪馬英九的腿，讓他累積了大量犯罪情緒？有網友很期待行政院發言人徐國勇隔天會說什麼。自由作家洛杉基越俎代庖，搶先幫「姑婆勇」發言啦！

「姑婆勇」會說：

1.這單純「個案」，是個人行為，不代表蔡政府的男閣員都有如此癖好，也不會影響政府用人唯「才」的慣例。

2.「台灣價值」是政府用人的「唯一標準」。

3.邱副主委是否涉案尚在審查當中，一張「失手」拍照下來的照片並不能證明什麼，凡是人都會失手不是嗎？民眾與媒體不應胡亂猜測！

4.反對黨不應該把這個「個案」無限上綱為政治事件，拿來作為選舉操作，令人不恥！

5.有某位自稱為「宅神」的，把馬英九的毛腿拿來類比美人腿，這種類比，尤其令人感到不屑！請「宅神」乖乖宅在家，別當名嘴出來騙錢！

6.本人不再接受媒體提問，尤其是統派媒體記者提出的問題。散會！

網友猛酸說：「太陽花、反服貿頭頭們的共通特色：雙手萬能！」、「反服貿的，不是愛摸奶，就是愛偷拍。」、「果然台獨都很重口味！」、「性解放的政府，用多元角度欣賞美女錯了嗎？」、「我蔡政府不是沒有人，只是能用的人剩不多而已...。」

(中時電子報)