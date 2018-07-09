京味最濃星巴克！最大旗艦店在「中軸線」開幕

2018年07月09日 01:03 中時電子報 何宜玲

北京坊星巴克旗艦店的牆面裝飾有咖啡豆組成的「太和殿」。(圖/微信)

全中國最大的星巴克門市上月底在北京中軸線上正式開幕，這也是一家充滿「北京元素」的星巴克旗艦店，整體空間設計融入了故宮、四合院的道地老北京味。這家新開幕的星巴克佔地1000平方公尺，耗時3年才打造完成。店址位在北京著名景點前門大柵欄旁，同時為了向「大柵欄」的歷史致敬，這棟3層樓建物的外牆和店裡都採用了木質格柵的設計。

根據《北京商報》報導，星巴克臻選・北京坊旗艦店在上月底正式開幕，這是繼上海烘焙工坊之後，全球第二大的星巴克門市，也是星巴克在北京打造的第3家旗艦店。

北京坊星巴克旗艦店裡的巨幅畫作，把星巴克融入了大柵欄街景當中。(圖/微信)

另據《搜狐新聞》介紹，北京坊旗艦店總共有3層樓，每一個樓層都有各自主題，從感官和體驗上來說，北京坊店面就是「寬敞」。一樓設計融合了咖啡文化和老北京城市感。牆面裝飾有一幅由不同烘焙程度咖啡豆組成的「太和殿」，看上去相當古色古香。

二樓主題是「茶瓦納品鑒」，也是首個以「Teavana」為主題的整層體驗區，座位都是中式風格的藤椅。還有擺放一幅遠看是圓點，近看才發現是茶瓦納茶包拼製而成的「京劇臉譜」。據說工作人員花了3天3夜才完成。

此外，天花板設計是由許多四四方方格子組成，有些裡面還鑲有銅片，就是為了呼應北京的四合院特色。

3樓主題是特調學派，有模仿北京故宮連綿建築的屋頂設計。此外，牆上裝飾的彩色圓盤也是以「天壇穹頂」為原型，加以萬花筒的視覺變化，外觀特別醒目。

這座北京坊旗艦店相當受到當地政府重視，因為它被定位成以「文創」生活體驗為主的商業建築，因此被寄予厚望，希望能成為「北京城的封面」。

(中時電子報)