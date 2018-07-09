女星王淨熱情演繹夏妝 展現不一樣的自己

女星王淨穿著BALENCIAGA洋裝，搭配Trollbeads珠寶，拍攝美妝專題。（JOJ PHOTO攝）

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女星王淨穿著BALENCIAGA服裝，拍攝蘭蔻美妝專題，透過彩妝表現不同的自己。
蘭蔻活動彩妝師江婷茹Sabrina。（蘭蔻提供）
蘭蔻新絕對深邃5色眼影＃DO22，1900元。（蘭蔻提供）
蘭蔻絕對完美水脣釉＃515，1150元。（蘭蔻提供）
蘭蔻限量夏妝光漾腮紅霜，1400元。（蘭蔻提供）
蘭蔻零粉感超持久粉底SPF38 PA＋＋＋，2000元。（蘭蔻提供）
蘭蔻超進化肌因賦活露，2950元。（蘭蔻提供）
蘭蔻超進化肌因活性安瓶，2950元。（蘭蔻提供）

女星王淨擔綱電影版《鬥魚》女主角，隨著電影將在8月17日上映，她希望大家都能來看看她在大螢幕的表現，最近的她忙著宣傳，工作以外的時間，則陪伴家人還有寫小說，有文青魂的她，演過許多角色，自招未來想挑戰喜劇角色。

這次拍蘭蔻美妝專題，讓王淨直呼開心，她說，一直以來都是蘭蔻愛用者，對蘭蔻產品也都暸若指掌，隨身包包也必備蘭蔻氣墊，她獨愛蘭蔻底妝的自然妝效，這次挑戰兩種夏日妝容，她說，從來沒有嘗試過這樣的妝容，有點高貴的感覺，平時的她最注重底妝，一定要亮，但不一定要白。王淨對保養也有自己的計畫，會寫在手機筆記本上，像是星期一會做杏仁酸保養，星期二強化保溼、星期三則強攻美白等，每天都有不同的程序。

蘭蔻活動彩妝師江婷茹表示，這次為王淨量身打造的彩妝強調底妝的質感，整體走霧面光澤底妝，強調持久不脫妝，也使用了限量夏妝光漾腮紅霜打造兩種不同的妝感，第一個妝容用橘色跟粉色強化在笑肌部位，選色跟整體妝容同色系，看起來比較可愛，而第二個妝容則用橘色跟紅色，以修容的方式上色，妝感會比較俐落。

兩個妝容各有不同的重點，一個將重點放在橘紅色的脣彩，展現夏日的自然活力，在眼妝上則採用自然色調，讓脣色更鮮明，另一個妝容則選擇用紅色眼影暈染眼頭跟眼尾，展現朦朧深邃感，眼球上方位置，則用膚金色珠光暈染，連接眼頭眼尾的紅色調，看起來更為自然，最後以咖啡色眼影加強眼神根部的位置，透過暈染的妝感，展現夏季的浪漫。

（專題企劃執行吳娮翎、蘭蔻活動彩妝師江婷茹、髮型師Lourdes Zheng、服裝BALENCIAGA、珠寶Trollbeads）

(中時 )

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