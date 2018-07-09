強颱前高溫36度 防午後雷陣雨！瑪莉亞暴風圈明晚觸地

2018年07月09日 05:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

強颱瑪莉亞步步逼近，雖今（9日）颱風尚未抵台，然今天依舊是高溫炎熱天氣，氣象局已針對北部、中部、南部等11縣市發布36度高溫特報。除需防曬外，今午後防雷陣雨。另強颱瑪莉亞最快今日下午會發布海上颱風警報，明天凌晨至早上就可能發布陸上警報，明晚暴風圈便接觸陸地，估明晚上至週三是颱風影響台灣最劇烈時刻，屆時北部風雨明顯，其他地區則有局部短暫陣雨出現的機率。

氣象局針對北部、中部、南部等11縣市發布36度高溫特報。（圖取自氣象局網頁）

氣象局表示，強颱「瑪莉亞」已成為西北颱，將會為桃園、基隆以及大台北地區夾帶極大降雨量，加上西北風影響，將會造成淡水河口出現海水倒灌情形，桃園以北的西部城市可能會出現淹水情形。反之若是瑪莉亞登陸，對於桃園、基隆以及大台北地區的影響就會稍微趨緩，而宜蘭將成為受災最嚴重地區。

今日台灣東部、東南部、恆春半島地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲到晴，午後中部以北山區、東北部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，受到颱風外圍的沉降作用影響，今日日各地晴朗炎熱，北部地區可能出現極端高溫，上看36度，其餘地區也有33至35度。紫外線指數為過量或危險級，外出仍需做防曬工作並適時補充水分。

此外，今、明兩天台灣北部、西南部、東半部、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率；明日下午東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門、馬祖及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)