小賈斯汀想「婚」了！21歲的「她」擊敗賽琳娜攻陷小天王

取材自美媒USA TODAY，據報導小賈斯汀（左）已向女友海莉求婚。

友善列印
中時
小賈斯汀父親表示：「超越言語可以形容的驕傲。」取材自小賈斯汀父親IG。

24歲西洋樂壇人氣偶像小賈斯汀（Justin Bieber）訂婚了！準新娘卻不是他多年來分合的對象賽琳娜（Selena Gomez），而是近來復合的21歲超模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）。根據美媒《TMZ》報導，有2位女性在巴哈馬的度假飯店的餐廳裡目擊小賈斯汀單腳下跪和海莉求婚，而小賈斯汀父母在社群網站的貼文都間接證實喜訊。

雖外界多熟知小賈斯汀和賽琳娜的戀情，但小賈斯汀和海莉同樣相識多年，並交往過一段時間，男方於今年3月和賽琳娜分手不久後，與海莉復合並陷入熱戀，2人到處大方曬恩愛，也不怕狗仔跟拍，不過根據爆料，男方在巴哈馬準備求婚時相當低調，他的保全告知在場所有人不要拿起手機，「因為有很特別的事情即將發生！」

據傳當時小賈斯汀停下餐廳裡的Salsa舞蹈活動，在眾人面前單膝跪下向海莉求婚，不少外媒都確認此消息，另有相關人士表示：「這算是個驚喜，但可能也不算。小賈在過去幾星期裡非常開心，他和海莉認識許久，這看似有點突然，但他們都非常了解彼此。」

目前沒有任何求婚照片流出，但小賈斯汀爸媽近日各自在社群網站發話，似乎與兒子求婚成功一事不謀而合，父親傑瑞米（Jeremy Bieber）放上一張兒子站在夕陽前的照片：「超越言語可以形容的驕傲，很興奮能迎來下一章（階段）！」母親帕蒂（Patti Mallette）則在推特寫下：「Love Love Love Love Love Love Love.」充滿「愛」的發言疑似是為兒子找到真愛而開心慶祝。

(中時 )

女星王淨熱情演繹夏妝 展現不一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。