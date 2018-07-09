小賈斯汀想「婚」了！21歲的「她」擊敗賽琳娜攻陷小天王

2018年07月09日 05:53 中時 徐桐炘

小賈斯汀父親表示：「超越言語可以形容的驕傲。」取材自小賈斯汀父親IG。

24歲西洋樂壇人氣偶像小賈斯汀（Justin Bieber）訂婚了！準新娘卻不是他多年來分合的對象賽琳娜（Selena Gomez），而是近來復合的21歲超模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）。根據美媒《TMZ》報導，有2位女性在巴哈馬的度假飯店的餐廳裡目擊小賈斯汀單腳下跪和海莉求婚，而小賈斯汀父母在社群網站的貼文都間接證實喜訊。

雖外界多熟知小賈斯汀和賽琳娜的戀情，但小賈斯汀和海莉同樣相識多年，並交往過一段時間，男方於今年3月和賽琳娜分手不久後，與海莉復合並陷入熱戀，2人到處大方曬恩愛，也不怕狗仔跟拍，不過根據爆料，男方在巴哈馬準備求婚時相當低調，他的保全告知在場所有人不要拿起手機，「因為有很特別的事情即將發生！」

據傳當時小賈斯汀停下餐廳裡的Salsa舞蹈活動，在眾人面前單膝跪下向海莉求婚，不少外媒都確認此消息，另有相關人士表示：「這算是個驚喜，但可能也不算。小賈在過去幾星期裡非常開心，他和海莉認識許久，這看似有點突然，但他們都非常了解彼此。」

目前沒有任何求婚照片流出，但小賈斯汀爸媽近日各自在社群網站發話，似乎與兒子求婚成功一事不謀而合，父親傑瑞米（Jeremy Bieber）放上一張兒子站在夕陽前的照片：「超越言語可以形容的驕傲，很興奮能迎來下一章（階段）！」母親帕蒂（Patti Mallette）則在推特寫下：「Love Love Love Love Love Love Love.」充滿「愛」的發言疑似是為兒子找到真愛而開心慶祝。

(中時 )