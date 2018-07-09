英國中神經毒劑情侶　女友不治

英國再傳神經毒劑襲擊 女方宣告不治。(圖翻攝臉書)

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中時電子報

英國一對情侶上周六在索爾茲伯里（Salisbury）接觸不明物質後昏迷；其中，44歲婦人斯特奇斯（Dawn Sturgess）經多日搶救後，8日不治。兩人接觸的不明物質，後來證實與俄羅斯前間諜父女中毒案中，使用的軍用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）同款。

英國內政大臣批評俄羅斯將英國當成「毒劑棄置場」；俄方否認涉案，反批有人試圖在世界盃期間破壞俄羅斯形象。

斯特奇斯和她的男友在6月29日接觸一件據信被污染的物品後，隔天早上病倒。斯特奇斯送醫搶救8天後仍不治，警方已通知家屬；至於她的男友、45歲的查理·羅利(Charlie Rowley)，目前仍病危。

羅利和斯特奇斯接觸過的物質，已送化驗。經查兩人接觸的不明物質，與俄羅斯前間諜父女謝爾蓋．斯卡里帕爾(Sergei Skripal)與他的女兒尤利婭(Yulia)3月4日在英國遭受神經毒劑襲擊同款。

索爾茲伯里短短4個月內，先後發生兩宗神經毒劑中毒事件，不少當地居民大表震驚；官員則安撫民眾毋須恐慌，強調事件沒對公眾安全構成威脅。英國反恐警察部門負責人表示，一定要將行凶者繩之以法。

(中時電子報)

文章來源：Amesbury incident: Dawn Sturgess dies after being exposed to novichok

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