料理PK烹美味！台、泰、韓選手一圓主廚夢

2018年07月09日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

吃食是一種幸福，品味是一種情趣！美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！2018可說是台灣美食躍上國際，三月間「台北米其林」也登場！然台灣除美味小吃外，也有讓人動心的美食！用料理競賽讓更多人吃到你的美味！

第八屆金蘭盃國際廚藝賽於7/7在台中市嘉陽高級中學進行學生與職業組總決賽，20組初賽入圍的隊伍進入更激烈的終極戰，連泰韓選手都卯足拼勁跟土生土長的台灣選手拼台味。決賽以黑盒子模式進行，所有入圍者現場才知考題，在限定時間內出2道能發揮台灣食材與多元金蘭醬料優勢的美味菜色。

金蘭盃國際廚藝賽，連韓國、泰國也來參賽交流，現場選手聚精會神展現廚藝實力。（主辦單位提供）

評選結果學生組前3名分別為中華醫事科技大學王禹璁與蔡銘洋、A Chef Culinary Academy的Yoon Chaelee和Jin Serin、永平工商陳正皓及呂佳旂，佳作有明道中學的楊承叡、莊宗叡、劉世軒及康哲瑋；職業組前3名分別為荷塘無菜單料理的李坤璋與李宗達、台南大員皇冠假日酒店張詠喬和高吉國、Thailand Culinary Academy的Sucharat和Nitinan，佳作為深坑假日飯店的陳世樑及林順豐，還有漢民微測(股)公司吳明忠和陳人鳳。

學生組冠軍中華醫事科技大學王禹璁與蔡銘洋、職業組冠軍荷塘無菜單料理的李坤璋與李宗達，不僅在醬料與食材掌控得宜、達到美味平衡，同時料理也添加新意，讓全雞料理擁有新的口感，料理不但美味且風味層次搭配得宜，因此獲得評審一致認可，拿下冠軍。

這次國際廚藝賽總決賽，不僅吸引眾多國內好手挑戰，海外選手、評審更是踴躍參與，成功擴展金蘭盃國際化。本屆競賽更有大成鹿野土雞、小磨坊、台畜、台灣鯛生態創意園區及鹽水翁合作魚場提供台灣優良在地食材，供選手有更多元化的選擇，讓競賽作品台味十足。

(中時電子報)