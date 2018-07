檳城喬治市列入世遺10週年！台用傳統文化慶賀

2018年07月09日 05:51 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

用文化交流看兩國創意與融合!「馬六甲與喬治市:馬六甲海峽歷史城市(Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)」在2008年成功列入世界遺產,喬治市世界遺產機構(George Town World Heritage Incorporated)為慶祝喬治市列入世界遺產10週年,特別邀請文化部文化資產局(以下簡稱「文資局」)共同參與,將臺灣的無形文化資產,包括傳統表演藝術及傳統工藝帶到檳城,與檳城民眾共襄盛舉!

去年,文資局於馬來西亞檳城舉辦首屆臺灣文化遺產海外交流展,獲得當地民眾熱烈迴響,不僅成功推廣及宣揚臺灣的文化資產,還強化了與當地世界遺產機構的連結。今年1月,文資局與喬治市世界遺產機構(George Town World Heritage Incorporated)共同簽署合作備忘錄,雙方從此建立長期的合作關係。

今年度喬治市入遺10週年慶典的主題是「承先啟後」(POTENTIAL),著重於在地、國際社群交流的對話與合作,文資局也接受喬治市世界遺產機構的邀請,再次帶領唐美雲歌仔戲團來到檳城並為檳城民眾帶來三場演出,昨日晚間在龍山堂邱公司前大戲臺演出的〈樊梨花與薛丁山〉再度獲得當地民眾廣大迴響。

另外,文資局也準備了三項傳統工藝體驗活動,在喬治市入遺慶典的「街頭慶典」活動中與民眾同樂,包含鄭梅玉老師指導的藺草編織「包中」、楊永智老師示範的傳統版畫「門神-加冠、進錄」與「獅子啣劍」,以及由江雅蕾老師教導的「排灣族琉璃珠項鍊」串珠體驗,讓參與的民眾透過手作體驗,認識臺灣傳統手工藝。

文資局為今年喬治市入遺慶典帶來相當精彩的無形文化資產饗宴,藉由傳統表演藝術演出與傳統工藝體驗活動,讓檳城民眾再次感受臺灣無形文化資產的文化底蘊及文化生命力,進而也更深化雙方在文化上的交流與友誼。

(中時電子報)