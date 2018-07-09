檳城喬治市列入世遺10週年！台用傳統文化慶賀

楊永智老師示範傳統版畫「門神－加冠、進錄」與「獅子啣劍」。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

用文化交流看兩國創意與融合！「馬六甲與喬治市：馬六甲海峽歷史城市（Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca）」在2008年成功列入世界遺產，喬治市世界遺產機構（George Town World Heritage Incorporated）為慶祝喬治市列入世界遺產10週年，特別邀請文化部文化資產局（以下簡稱「文資局」）共同參與，將臺灣的無形文化資產，包括傳統表演藝術及傳統工藝帶到檳城，與檳城民眾共襄盛舉！

去年，文資局於馬來西亞檳城舉辦首屆臺灣文化遺產海外交流展，獲得當地民眾熱烈迴響，不僅成功推廣及宣揚臺灣的文化資產，還強化了與當地世界遺產機構的連結。今年1月，文資局與喬治市世界遺產機構（George Town World Heritage Incorporated）共同簽署合作備忘錄，雙方從此建立長期的合作關係。

今年度喬治市入遺10週年慶典的主題是「承先啟後」（POTENTIAL），著重於在地、國際社群交流的對話與合作，文資局也接受喬治市世界遺產機構的邀請，再次帶領唐美雲歌仔戲團來到檳城並為檳城民眾帶來三場演出，昨日晚間在龍山堂邱公司前大戲臺演出的〈樊梨花與薛丁山〉再度獲得當地民眾廣大迴響。

另外，文資局也準備了三項傳統工藝體驗活動，在喬治市入遺慶典的「街頭慶典」活動中與民眾同樂，包含鄭梅玉老師指導的藺草編織「包中」、楊永智老師示範的傳統版畫「門神－加冠、進錄」與「獅子啣劍」，以及由江雅蕾老師教導的「排灣族琉璃珠項鍊」串珠體驗，讓參與的民眾透過手作體驗，認識臺灣傳統手工藝。

文資局為今年喬治市入遺慶典帶來相當精彩的無形文化資產饗宴，藉由傳統表演藝術演出與傳統工藝體驗活動，讓檳城民眾再次感受臺灣無形文化資產的文化底蘊及文化生命力，進而也更深化雙方在文化上的交流與友誼。

(中時電子報)

鄭梅玉老師指導藺草編織「包中」。（文化部提供）
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