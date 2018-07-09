7／9三大報頭條要聞

2018年07月09日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●陸軍是否採購新戰車，軍方內部反反覆覆討論了10多年，如今終於定案。軍方官員證實，國軍採購新戰車的政策已經拍板，我將向美國採購M1A2戰車，國防部將於明年正式編列預算，蔡英文總統對此相當支持。

●行政院國發會副主委邱俊榮，被控於7日下午在北市捷運西門站偷拍陳姓女子，警方已受理本案，近日將通知邱到案說明，調查是否涉及妨害祕密罪嫌。邱雖聲明「只是不慎」按到手機快門，已向陳女致歉並刪除照片，但因偷拍事件持續延燒，邱傍晚向國發會主委陳美伶請辭獲准，並再向陳女及社會鄭重致歉，強調會坦然靜候調查。

●強颱瑪莉亞逼近台灣，預計10日可能發布陸上颱風警報，民眾也關心颱風影響最劇烈的11日是否放颱風假，台北市長柯文哲8日表示，即使有時「放了覺得對不起國家民族」，也會盡量避免「放半天假」，並把雨量、隔天有無連續假期等因素，與風力一併納入考量，於前一天晚上10時公布，不會拖到當天凌晨才決定。

●氣象局預報員顏增璽昨晚表示，強烈颱風瑪莉亞在台灣東南方的太平洋上，以每小時27公里的速度往西北西加速移動，如果行經路線不變，最快今日下午就會發布海上颱風警報，明天凌晨至早上就可能發布陸上警報，明晚暴風圈便接觸陸地，有可能是擦邊球，也不排除颱風中心登陸北部的可能，估計10日晚上至11日中午對台灣影響最劇烈。

◎旺報

●首屆海峽兩岸青年發展論壇8日在杭州登場，浙江省委書記車俊致詞時宣布，浙江省推出貫徹國台辦31條惠台措施的76條實施意見，8日起正式實施。台胞與浙江居民將享同等待遇「應享盡享」。據悉，這將是大陸已公布的省級惠台措施施行細則數量最多的。大陸國台辦主任劉結一則表示，兩岸關係好，台灣才會有前途，台青才能獲得更好發展機遇與舞台，破壞兩岸關係就是破壞台青的前景與希望。

●針對日前2艘美軍軍艦經過台灣海峽，大陸國台辦主任劉結一8日在杭州表示，「堅決反對任何危害我們國家利益的事情，這是我們不能接受的」，台灣同胞應該認清美國行動的真實目的，千萬不要有人幫助美國打台灣牌，傷害台灣同胞的根本利益。

●曾經承諾「五年內不上市」的大陸手機製造商小米，將於今（9）日在全球矚目下，於港交所掛牌，雖過程幾經波折，但小米CEO雷軍8日發布的公開信中，認為小米估值為543億美元，將是全球科技股前三大IPO，較外界預期更為樂觀。他更在信末結語強調，「讓我們一起見證偉大時刻」。

●最近大陸股匯市受到中美貿易戰火的延燒，導致雙殺局面，如是金融研究院院長管清友8日出席在青島舉辦的中國財富論壇上警告說，匯率可以貶值，股市也可以下跌，但是，如果股匯市出現同時雙殺，結果將會很嚴重。事實上，這幾天中國人民銀行高層出面進行信心喊話，維持匯率穩定，這是很正確的作法。

◎工商時報

●美國上周五（6日）鳴響中美貿易戰雙邊互課高關稅第一槍，美股當天收紅上漲，但這並不意味著台股警報解除！外資券商高層提醒，貿易大戰影響將隨時間推移有所不同，勿以一天行情下定論；百達資產管理更示警稱，全球股市有下跌15％～20％風險。

●國安基金明日將召開委員會議，據了解，國安基金幕僚屆時將針對美中貿易大戰、歐洲量化寬鬆（QE）退場和美國聯準會升息步調、及外資匯出等三大變數，在國安基金委員會議中提出對股市等整體資本市場的最新分析報告。

●中美貿易戰打亂全球商品交易，再加上美國將對伊朗重啟制裁，使韓國、日本等亞洲煉油廠擔心日後原油進口受阻，近日急忙研商應變措施。

●《華爾街日報》報導，波士頓生技公司Biogen與日廠衛采（Eisai）宣布，合作開發的阿茲海默新藥測試展現正面結果，但研究人員警告別高興太早，過去曾有業者研發新藥初期進展順利，但後期的測試卻宣告失敗。

(中時電子報)