怕被打臉？國發會年改委外研究列密件、拒調閱！

政府進行年金改革，引發軍公教人員抗議。(本報系資料照片)

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中時電子報

年改上路，據了解，國發會在年改立法完成前，曾委外研究年改對總體經濟及勞動市場的影響，報告直指年改確實可能對產業造成衝擊。國民黨立委許淑華辦公室日前欲調閱這項研究計畫時，被國發會以列為密件為由，婉拒提供。許淑華認為，蔡政府顯然是擔心研究結果打臉三讀通過後的公教年改法案內容，否則為什麼不能對外公布？

據聯合新聞網，國發會委外研究顯示，年改首先造成「家計部門消費減少」與「生產部門勞動成本提高」二項主要影響。因企業勞動成本提高，排擠勞工雇用，造成勞工薪資下滑；在產量與價格同時減少下，產值也跟著下跌，對國內ＧＤＰ產生不利影響。年改減少公教人員的預期未來所得，產生消費降低的效果，進而對總體經濟與勞動市場造成巨大負面衝擊，政府應設法降低這種預期心理。

針對服務業與內需相關產業可能面臨的衝擊，報告建議，可適度放寬基層公教人員在下班時間兼職的彈性。但據了解，銓敘部去年曾規畫修正「公務員服務法」，放寬只要報備核准，但擔心社會觀感，近來已暫停研議。

這項研究計畫由中華經濟研究院助研究員賴偉文得標，國發會以列為密件為由，婉拒提供立委調閱。官員解釋，考量研究所採的改革規畫內容，與法案通過的最終內容「存在相當落差」，因此僅作內參，未對外公開。但許淑華認為，蔡政府顯然是擔心相關研究結果，恐打臉三讀通過後的公教年改法案內容，否則為什麼不能對外公布？

(中時電子報)

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